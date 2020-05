Einige Investitionen stehen dieses Jahr an

Krautheim.Neben dem Haushaltsplan 2020 standen auch die Beratung und Verabschiedung der Wirtschaftspläne, der Verkehrsbetriebe, der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung auf der Tagesordnung der jüngsten Krautheimer Gemeinderatssitzung. Die Zahlen erläuterte die Leiterin des Rechnungsamtes, Nadine Henn. Sie stellte fest, dass die in der Gebührenkalkulation von 2020 bis 2022 vorgesehenen Planzahlen als Grundlage des Wirtschaftsplanes 2020 dienen.

Kalkuliert werde mit einer Wasserabgabemenge von 205 000 Kubikmetern, so dass 2020 mit einer Gebühreneinnahme von 717 000 Euro gerechnet werde. Der Ansatz erhöhe sich zum Vorjahr geringfügig um 7500 Euro, so Nadine Henn. Tendenziell sei ein Anstieg der Abwassermenge festzustellen.

Der Planansatz beim Fremdwasserbezug sei vom Zweckverband Wasserversorgung wie im Vorjahr vorgesehen. Die Ausgaben belaufen sich dort auf 252 000 Euro. Gerechnet werde mit einem Bezug von 210 000 Kubikmetern Erhebliche Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Im Wirtschaftsjahr 2020 werde mit einem Verlust von 4000 Euro gerechnet. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan, so Henn, betragen 1 335 900 Euro. Zu Beginn des Wirtschaftsjahrs liege der Stand der Schulden bei 1 030 056 Euro. Das für 2019 eingeplante Darlehen von 654 000 Euro wurde nicht aufgenommen. 2020 werde mit einer Darlehensaufnahme von 174 600 Euro gerechnet. Die Pro-Kopf-Verschuldung werde zum Jahresende 243,08 Euro betragen.

Im Erfolgsplan Eigenbetrieb Wasserbeseitigung wird 2020 mit Aufwendungen und Erträgen in Höhe von 1 113 500 Euro gerechnet, informierte Nadine Henn weiter. Das Wirtschaftsjahr werde einen Verlust von 49 500 Euro bringen. Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan sind mit 600 300 Euro beziffert. Eine ganze Reihe von Investitionen sind vorgesehen, unter anderem die Erschließung des Baugebiets „Schanze“, die Sanierung der Ortsdurchfahrt Unterginsbach, die Restfinanzierung der Erschließung im Baugebiet „Untere Au“, die Planung der Dorfflurbereinigung Gommersdorf sowie die Erneuerung von Hausanschlüssen. Der Schuldenstand zu Beginn des Wirtschaftsjahrs 2020 beträgt 2 828 699 Euro, so Nadine Henn. Der im Jahre 2019 eingeplante Kredit von 788 000 Euro sei nicht aufgenommen worden, stattdessen habe man 296 214 Euro tilgen können. Mit der geplanten Tilgung von 266 529 Euro und der Neuaufnahme eines Kredits in Höhe von 243 600 Euro werde zum Jahresende 2020 mit einem Schuldenstand von 2 805 770 Euro gerechnet. Die Pro-Kopf-Verschuldung für den Eigenbetrieb Abwasser werde damit zum Jahresende von 604,27 Euro auf 602,87 Euro sinken, was Bürgermeister Köhler als sehr erfreulich bezeichnete.

„Parken im Tal“

Weitere Ausführungen machte Rechnungsamtsleiterin Nadine Henn dann noch zum Betriebszweig „Verkehrsbetriebe“. Wie sie sagte, konnte die Maßnahme „Parken im Tal“ aus entgegenstehenden eisenbahnrechtlichen Gründen und der Jagsttalbahn AG bisher nicht umgesetzt werden. Um die Planung weiterführen zu können, sind Rechtsberatungs- und Planungskosten von 40 000 Euro im Wirtschaftsplan vorgesehen. Die drei vorgelegten Wirtschaftspläne wurden vom Stadtrat einstimmig genehmigt. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.05.2020