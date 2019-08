Eine Vielzahl von Loben und Preisen wurde verliehen

Krautheim.Zum Abschluss des Schuljahrs versammelten sich alle Schüler der Realschule Krautheim mit ihren Lehrkräften in der Sporthalle, um die diesjährigen Preisträger auszuzeichnen. Rektor Thomas Weniger äußerte sich hocherfreut über die Vielzahl der zu verteilenden Preisen und Belobigungen. Fast die Hälfte aller Schüler nahm einen Preis oder ein Lob mit nach Hause.

Sonderpreise verliehen

Sonderpreise gab es im Anschluss für die Stufensieger des Mathe-Wettbewerbs „Problem des Monats“. Über das gesamte Schuljahr hinweg löste die meisten Probleme in Klassenstufe 5 Jan Rüdinger (5a) und Luca Keller (5a). In Klassenstufe 6 war dies Lisa-Marie Roicke (6c).

Geehrt wurden auch die Preisträger bei dem internationalen Mathe-Wettbewerb „Känguru“, an dem sich deutschlandweit etwa 960 000 Schüler beteiligen.

Die Preise für die Schulbesten in der Altersstufe der 5. Klasse ging an Luca Keller (5a), in der Altersstufe der 9. Klasse an Jonas Rüdinger (9a). Sie erreichten damit auch deutschlandweit den 2. und 3. Preis. Schulinterner Sieger bei dem „weitesten Sprung“ – gemeint sind die meisten in direkter Folge richtig gelösten Aufgaben – war Benedikt Nied (5b).

Schließlich wurden noch zahlreichen Neuntklässlern die „5-Sterne-Zertifikate“ für ausgezeichnete Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern oder in Englisch verliehen. Ein 5-Sterne Zertifikat in Naturwissenschaft erhielten David Pleninger (9a), Jonas Rüdiger (9a), Elias Wachter (9c) und Colin Ondrasch (9c). Das 5-Sterne Zertifikat in Englisch erhielten: Lea Frank (9a), Carolin Rudolph (9a), Anne Möhler (9c), Selina Heinz (9c), Greta Reichert (9c), Celina Hein (9c), Niklas Wachter (9c). Folgende Schüler wurden für ihre guten Leistungen ausgezeichnet: Klasse 5a: Marlon Volpp (L), Marc André Zinsler (L), Ailringen; Tabea Huber (L), Erlenbach; Dana Sabine Ebert (L), Lara Morlock (P), Anna Retzbach (P), Felix Schmitt (L), Gommersdorf; Adrian Müller (P), Hüngheim; Isabell Dürr (L), Luca Hannes Keller (P), Hanna Morlock (L), Mia Sara Scheufler (L), Levi Tim Weiß (L), Louis Zürn (L), Krautheim; Niklas Aschenbrenner (P), Oberginsbach; Felix Valentin Stockert (L), Marcel Stroh (L), Oberndorf; Sofie Astor(P) , Patrik-Sebastian Bandean (L) , Mia Malin Reuter (L), Luisa Sophie Schellmann (L), Unterginsbach; Julie Diemer (L), Unterwittstadt;

Klasse 5b: Moritz Herold (L), Tobias Herz (L), Lia Marie Kohler (P), Sarah Kohler (P), Benedikt Nied (P), Assamstadt; Janosch Noah Buck (L), Ben Julius Schonder (L), Berlichingen; Lukas Hörnle (L), Jonathan Link (L), Adrian Stahl (L), Leni Stein (L), Julian Sykin (L), Roland Wallner (L), Bieringen; Jana Kadereit (L), Dörzbach; Maria Collmer (P), Emelie Petruschat (P), Jagsthausen; Marie Kerian (L), Laibach; Elias Amon (L), Leni Feyrer (P), Sina Feyrer (P), Lara Stürzl (L), Marlach; Lea Braun (L), Tamina Dörr (P), Lillien Jolien Kövilein (L), Westernhausen; Lisa Weihbrecht (P), Widdern;

Klasse 6a: Tom Hesslinger (P), Altkrautheim; Michelle Möhler (L), Erlenbach; Pauline Hambrecht (P), Hüngheim; Christian Gerl (L), Emily Lena Hein (L), Antonija Rubic (P), Kim Jasmin Weiß (L), Krautheim; Anastasia Bieber (L), Lisa Marie Corsten (P), Emma Preiszig (L), Neunstetten; Cora Walter (L), Felix Leonhard Wolpert (P), Oberginsbach. Klasse 6b: Ina Gerner (P), Tim Jeremy Herz (L), Paula Möhler (P), Maya Scherer (P), Johannes Steffan (L), Nico Stumpf (L), Florian Elias Trunk (L), Paulin Zeitler (P), Assamstadt; Stella Hein (L), Dörzbach; Bjarne Ringeisen (L), Klepsau; Elias Schmeißer (L), Meßbach.

Klasse 6c: Meik Farrenkopf (L), Aschhausen; Sebastian Chalupa (L), Bieringen; Pius Mütsch (L), Eberstal; Elias Gärtner (L), Klara Schmitt (P), Simon Stadtmüller (L), Gommersdorf; Max Reuther (L), Marlach; Paula Mohaupt (P), Oberkessach; Ben Hofreuter (L), Lisa-Marie Roicke (P), Westernhausen; Fiona Schönbein (L), Winzenhofen.

Klasse 7a: Noah Rudolf (P), Altkrautheim; Jule Zoe Hannemann (P), Dörzbach; Moritz Preiszig (L), Neunstetten; Anna Deuser (L), Oberginsbach.

Klasse 7b: Lucas Bauhof (L), David Kohler (P), Fabio Nied (P), Sophia Nied (P), Sabrina Niederle (P), Michelle Schlotz (L), Victoria Trippel (P), Line Wachter (P), Lou Anna Wachter (P), Assamstadt; Jana Dörr (P), Dörrenzimmern; Louis Amon (P), Marlach; Jule Haak (L), Lara Salig (P), Oberkessach; Antonia Schwab (L), Oberwittstadt.

Klasse 8a: Marie Dürr (L), Samira Geißler (L), Sofia Schneider (L), Altkrautheim; Franziska Kappes (P), Krautheim; Nikita Laukert (L), Künzelsau; Lara Bopp (L), Oberndorf.

Klasse 8b: Alina Stahl (L), Linda Vinnai (P), Kai Wurst (P), Bieringen; Silas Schmitt (P), Gommersdorf; Alexia-Florena Ile (P), Jessica Lackmann (L), Westernhausen.

Klasse 8c: Maxim Hagelganz (P), Emely Herold (L), Amelie Langer (L), Simon Quenzer (L), Pauline Rupp (L), Alina Wachter (P), Assamstadt; Emilie Schmidt (L), Dörzbach; Jörn Julius Fessel (P), Shanice Fabienne Jany (L) und Jule Schnorr (L), Hohebach.

Klasse 9a: Lucy Imhof (L), Ailringen; Jule Schellmann (L), Altkrautheim; Alica Breitenbach (L), Josua Schmitt (L), Gommersdorf; Cara Krug (L), David Pleninger (P), Klepsau; Viktoria Roth (L), Carolin Rudolph (L), Lea Zürn (L), Krautheim; Klara Köhler (L), Oberginsbach; Lara Poidl (L), Jonas Rüdinger (L), Unterginsbach.

Klasse 9b: Maike Brand (P), Jacqueline Deuser (L), Isabell Marcus-Konradt (L), Berlichingen; Anika Baumann (L), Oberkessach; Lea Krämer (L), Moritz Löffler (L), Oberwittstadt; Tom Baumann (P), Katharina Diemer (P), Unterwittstadt.

Klasse 9c: Selina Heinz (P), Jana Herz (P), Manuel Herz (L), Anna Hügel (L), Ardian Ismaili (L), Anne Möhler (P), Hendrik Nied (P), Colin Ondrasch (P), Greta Reichert (L), Marius Stippinger (P), Elias Wachter (P), Niklas Wachter (L), Assamstadt; Frederic Götzelmann (P), Maximilian Götzelmann (P), Celina Hein (L), Dörzbach.

Klasse 10a: Sarah Salch (L), Altkrautheim; Tessa Fohmann (P), Wadim Hagelganz (P), Lea Hügel (P), Jasmin Jetzinger (P), Dustin Kotzan (L), Sina Rückgauer (L), Jannik Scholz (P), Maurice Tremmel (L), Laura Wachter (P), Assamstadt; Helen Kaiser (P), Gommersdorf; Dominique Weber (P), Krautheim; Julia Walter (P), Luca Walter (L), Oberginsbach; Niklas Käfer (L), Oberndorf; Maximilian Schellmann (L), Unterwittstadt.

Klasse 10b: Loreen Schmitt (L), Ailringen; Sina Farrenkopf (P), Aschhausen; Thea Lang (P), Selina Rutte (L), Andreas Zürn (P), Dörzbach; Hannah Dorsch (P), Eberstal; Laura Koch (P), Hohebach; Daniel Schmidt (L), Jagsthausen; Selina Gärtner (L), Marlach; Nicole Bringezu (P), Sindeldorf; Lena Schirmer (P), Winzenhofen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 08.08.2019