Den richtigen Umgang mit dem Pferd erlernen

Krautheim.Auf den Ponys von Melissa Kleinhans, auch Mellis Reitschule genannt, beim Reit- und Fahrverein Krautheim geht es mit Eltern, Tante, Onkel oder sonst einem Erwachsenen, der das Pony führt, zu einem Spaziergang durch das Jagsttal.

Geschlossenes Schuhwerk

Das macht viel Freude und Spaß. Natürlich müssen die Erwachsenen, die das Pony führen, festes und geschlossenes Schuhwerk tragen. Ponys gibt es beim Reit- und Fahrverein in allen Größen, auch für die ganz Kleinen. Wer als Kind schon vom Reiten geträumt hat, aber nie wirklich dazu gekommen ist, der ist beim Reit- und Fahrverein Krautheim ebenfalls gut aufgehoben.

Auf der Anlage des Krautheimer Reit- und Fahrvereins gbit es die Möglichkeit, diesen Kindheitstraum zu erfüllen. Mellis Reitschule bietet in einer ruhigen Atmosphäre nicht nur Kinderunterricht auf Ponys, sondern auch Reitunterricht für Erwachsene. Mit ihrer aufgeschlossenen Art und Weise vermittelt Melli mit ihrem Team den Einstieg oder Wiedereinstieg in die Welt der Reiterei. Dafür stehen gut ausgebildete Pferde in verschiedenen Größen bereit. Individuell geht Melli auf jedes Bedürfnis ein. Ob ängstliche Reiter, Sitzschulung oder die fortgeschrittene Reitausbildung.

Außerdem bietet der Reit- und Fahrverein auch regelmäßig Reitabzeichen, Longierkurse oder Kurse in der Handarbeit mit Pferden an.

Durch ihre Ausbildung als Pferdewirtin kennt sie sich nicht nur hervorragend mit der Reitausbildung aus, sondern lehrt auch in Theorie und Praxis den richtigen Umgang mit Pferden, die optimale Haltung ?und eine bedarfsgerechte Fütterung.

Gerne können Reiter auch mit ihrem eigenen Pferd nach Krautheim kommen. Reitunterricht, Teilberitt oder Beritt sind nach Absprache möglich. Wenn das Kind nicht einfach nur mit zehn anderen Reitern wild durch die Halle flitzen soll, sondern auch Werte im Umgang mit anderen Kindern und Tieren im Vorschulalter wichtig sind, dann ist „Hippolini“ genau das Richtige. Dabei bietet der Reit- und Fahrverein kleinen Kind, das zwischen drei und fünf Jahren alt ist, ein betreutes spielerisches Pony-Lern-Erfahrungsfeld von hoher Qualität an. Schwerpunkt des „Hippolini-Mini-Clubs“ ist nicht das selbstständige Reiten, da dies ein hohes Maß an Konzentrations-, Wahrnehmungs- und Koordinationsfähigkeit erfordert.

Spielerisch lernen

Vielmehr wird den Kindern die Möglichkeit gegeben, spielerisch erste Kontakte mit dem Pferd oder Pony zu knüpfen. Die Kinder lernen hier in kleinen Gruppen einmal in der Woche den Umgang mit dem Pferd. Holen, putzen, Gurt anlegen und das Füttern des Pferdes gehören ebenso zum Unterricht wie zum Beispiel die Theorie. Der Reit- und Fahrverein bietet viel Raum für das Bedürfnis des Getragenwerdens, des Freispiels und der ganzheitlich sinnlichen Begegnung mit dem Lebewesen Pony. In diesem „Hippolini-Kurs“ lernen die Schüler in kleinen Gruppen spielerisch und mit viel Bewegung den verantwortungsvollen Umgang mit dem Partner Pferd bis hin zum freien Reiten.

In Gruppen von sechs bis acht Kindern werden zusammen mit drei ausgebildeten Ponys verschiedene Spiele mit reichlich Bewegung für alle durchgeführt und damit der Umgang mit den Ponys erlernt.

Es wird eine solide Reiterbasis geschaffen: ein ausbalancierter Sitz, ein angstfreier, einfühlsamer und durchsetzungsfähiger Umgang mit den Tieren und ein kingerechtes Grundwissen über Pferdepflege, Pferdehaltung bis zum Sport.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 26.11.2020