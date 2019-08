Das Paar engagiert sich immer gern im Dorf

Altkrautheim.Das Ehepaar Ursula und Hans-Peter Schwögler feiert an diesem Donnerstag, 1. August, seine goldene Hochzeit. Die beiden können dabei gemeinsam auf viele schöne Momente und Erlebnisse in ihren Ehejahren zurückblicken. Sie sind durch ein bewegtes Leben gegangen und auch nach ihrem langen Berufsleben engagieren sie sich noch sehr aktiv im sozialen Bereich.

Einsatz für die Mitmenschen

Der Jubilar fährt Kinder mit Behinderungen zu einer Krautheimer Schule und die Jubilarin arbeitet bei der katholischen Sozialstation. An ihrem Jubeltag werden sie allerdings nicht Altkrautheim sein, wo sie seit drei Jahren leben. Gefeiert wird mit guten Bekannten am Bodensee.

Hans-Peter Schwögler wurde am 24. März 1947 in Heilbronn geboren und ging auch dort auch zur Schule. Danach folgte eine Lehre zum Feinmechaniker. Während seiner vierjährigen Bundeswehrzeit heiratete er seine Ehefrau Ursula. Nachdem er seinen Lkw-Führerschein machte, war der Jubilar 40 Jahre im Fernverkehr tätig.

Während dieser Zeit ist er, wie er im Gespräch sagte, siebenmal umgezogen und hat seinen Wohnort gewechselt. Zuletzt wohnte er zwölf Jahre in einer selbst ausgebauten, schmucken Wohnanlage auf dem Campingplatz in Heuberg-Buchhorn im Hohenloher Land, das für ihn zu einer besonderen Heimat geworden ist.

Seit drei Jahren wohnt das Ehepaar Schwögler nun in Altkrautheim, wo sich beide sehr wohl fühlen. Der Jubilar arbeitet gerne mit Holz und zu seinen Hobbys gehört neben dem Kegeln auch die Musik. Zudem erledigt er fast alle anfallenden Reparaturen im Hause selbst.

Ursula Schwögler wurde am 18. Oktober 1950 ebenfalls in Heilbronn geboren. Nach der Schule begann sie im Jahre 1964 eine Lehre als Großhandelskauffrau. Sie erinnerte sich noch gerne an die erste Begegnung mit ihrem Mann, den sie in seiner Kellerdisco 1965 kennenlernte. Ein Jahr später haben sich verlobt und 1969 wurde geheiratet.

Im Jahre 1973 wurde ihr Sohn geboren, der heute in Amerika lebt und arbeitet. Nachdem sie 22 Jahre bei der Automobilfirma Fiat in Heilbronn arbeitete, ging Ursula Schwögler im Jahr 2010 in den Ruhestand. Viele Jahre sang sie im Chor in Pfedelbach, denn der Chorgesang bereitete ihr viel Spaß. Heute ist sie allerdings nicht mehr aktiv.

Viel mit dem Motorrad unterwegs

Auf vielen Reisen war sie gemeinsam mit ihrem Mann mit dem Motorrad unterwegs. An diese schönen Zeiten, in denen sie viele Länder bereisten und viel unternommen haben, erinnert sich die Jubilarin besonders gerne, denn man erlebte viele schöne Momente. Zu ihren Hobbys gehört auch das Kegeln.

Im Dorf engagieren sich beide und helfen bei örtlichen Festen gerne mit. Nach der Feier am Bodensee soll es auch in Altkrautheim noch ein Fest geben. Zum Festtag gratulieren neben der Familie, Verwandte und viele Bekannte. Den guten Wünschen schließt sich die Fränkischen Nachrichten gern an. F

