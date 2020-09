„Darauf warten die Bürger schon lange“

Krautheim.Erneut befasste sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung mit dem geplanten Breitbandausbau in Krautheim. Marcus Müller von der Firma Fiberstrategy, der über die Vorstellung der Umsetzungsabschnitte berichten sollte, konnte aber krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Deshalb übernahm Bürgermeister Andreas Köhler dessen Part, der mitteilte, dass der Breitbandausbau in verschiedenen

...