Beteiligung am Stadtwerk Tauberbischofsheim wurde abgelehnt

Krautheim.Auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Krautheim im Eugen-Seitz-Bürgerhaus stand auch die geplante finanzielle Beteiligung der Stadt Krautheim am Stadtwerk Tauberbischofsheim.

Konzept bereits vorgestellt

Wie Bürgermeister Andreas Köhler erläuterte, erfolgte die Vorstellung des Beteiligungskonzeptes bereits in der Sitzung des Stadtrats im Dezember vergangenen Jahres. Neben dem vorliegenden Angebot des Stadtwerks habe man auch zwischenzeitlich ein Alternativangebot der EnBW eingeholt. Beide Konditionen und die Mindestbeteiligung mit Rendite stellte Köhler kurz vor.

Die Verwaltung tendiere zum Angebot des Stadtwerks Tauberbischofsheim mit einer Mindestbeteiligung von einem Prozent und einem Betrag von 105 000 Euro. Aufgrund der angespannten finanziellen Lage der Stadt müsste dieser Betrag aber über ein Darlehen finanziert werden.

Nach Rücksprache mit der Kommunalaufsicht des Landratsamtes wäre dies möglich, sagte der Bürgermeister, denn das Risiko wäre somit überschaubar und der Vertrag jederzeit kündbar.

„Es ist keine Muss-, aber eine Kann-Situation“. Man wisse nicht, ob man sich eine Beteiligung unter der der finanziellen Lage der Stadt leisten könne, sagte Stadtrat Dr. Dubowy in der anschließenden kontrovers geführten Diskussion. Er selbst werde diesen Antrag ablehnen, so Dubowy. Andere Stadträte jedoch befürworteten ihn. Schließlich wurde die Beteiligung der Stadt am Stadtwerk Tauberbischofsheim vom Gremium abgelehnt.

Ein weiterer Punkt der Sitzung war die Vergabe von Kanalsanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise. Bei der Submission waren sechs Angebote eingegangen, sagte Bürgermeister Andreas Köhler. Das preisgünstigste Angebot legte die Firma Diringer und Scheidel aus Mannheim mit einer Angebotssumme von 84 102 Euro vor, die den einstimmigen Zuschlag des Stadtrates erhielt.

Bürogebäude bekommt Anbau

Die zwei vorgelegten Bauanträge, die Bürgermeister Köhler vorstellte, wurden einstimmig genehmigt – einmal der Bau von Seminar- und Schulungsräumen an ein bestehendes Bürogebäude in Altkrautheim sowie den Neubau eines Einfamilienhauses mit zwei Garagen als Anbau eines bestehenden Wohnhauses auf Gemarkung Krautheim.

Gepflegte Grünflächen

Unter „Verschiedenes“ lobte ein Stadtrat die sehr gute Arbeit, die der Krautheimer Bauhof leiste. „Die Grünflächen und die Wege sind gepflegt.“ Über dieses Lob freute sich auch Bürgermeister Köhler. F

