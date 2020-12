Balkonkonzert am 25. Dezember

Klepsau.Ein turbulentes Jahr wie kein anderes geht zu Ende, die Pandemie hat das Leben und Arbeiten der Menschen komplett verändert. Maifest, Jagsttal-Wiesen-Wanderung und Weintage mussten wie zahlreiche Auftritte abgesagt werden.

Maßnahmen alternativlos

Auch wenn alle Menschen dies natürlich bedauern, waren diese Maßnahmen doch alternativlos und nachvollziehbar, denn die Gesundheit hat absoluten Vorrang.

Wenn auch der Probebetrieb der Winzerkapelle Klepsau im Frühjahr und derzeit ausgesetzt ist, ist das Vereinsleben dennoch nicht zum Erliegen gekommen.

Kultur-Adventskalender

Die Kulturstiftung Hohenlohe hat in der diesjährigen Corona-bedingten noch stilleren Adventszeit einem digitalen Kultur-Adventskalender ins Leben gerufen, bei dem sich die Winzerkapelle gerne beteiligt hat. Das „Kultürchen“ war schließlich die Nummer 13 am 3. Advent und ist unter www.hohenloher-kultursommer.de im Internet zu finden.

Am 25. Dezember findet in Klepsau von 10.30 Uhr bis 11 Uhr ein weihnachtliches Balkonkonzert statt, zu dem alle Bürger in Klepsau eingeladen sind, die Fenster zu öffnen.

Dankbar sind die Musiker allen, die die Kapelle im zurückliegenden Jahr in irgendeiner Weise unterstützt haben. Online kann man den Weihnachtsgrüßen der Musikkapelle „Stille Nacht“ auf www.klepsau.de im Internet folgen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020