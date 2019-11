Atmosphäre mit viel Lichterglanz im Kloster Schöntal

Wenn der Klosterhof der ehemaligen Zisterzienserabtei in Kloster Schöntal am zweiten Adventswochenende in stimmungsvollem Lichterglanz erstrahlt, öffnet der Schöntaler Weihnachtsmarkt.

Schöntal. Ein vielfältiges Angebot erwartet die Besucher beim Schöntaler Weihnachtsmarkt.

Das Besondere ist das Rahmenprogramm in den historischen Räumen mit verschiedenen Konzerten, Ausstellungen, Musikgruppen sowie dem Kinder- und Familienprogramm.

Viele Kunsthandwerker

Regionale Kunsthandwerker zeigen ihr Können, zum Beispiel Glasperlen, Schmuck, Krippen, Handarbeiten, Floristik, Holzschnitzkunst, Korbflechter, Kerzen und vieles andere mehr.

Außerdem warten köstliche Leckereien darauf, entdeckt zu werden. Direktvermarkter aus der Region bieten eine breite Palette ihrer Produkte an: Weihnachtsplätzchen, Imkereiprodukte, Fruchtaufstriche, Kuchen im Glas, Hausmacher Wurst, Wein, Käse, Brot, Pralinen, Schnäpse und Liköre.

Kulinarische Köstlichkeiten

Der Abt-Knittel-Keller im Bildungshaus, das Waldschulheim sowie die örtliche Gastronomie haben geöffnet und verwöhnen die Gäste in historischen Räumen mit kulinarischen Köstlichkeiten. Das romantische Ambiente verzaubert die Gäste, die die stimmungsvolle Kulisse des altehrwürdigen Klosters genießen. An beiden Tagen besucht um 17 Uhr der Nikolaus den Weihnachtsmarkt. Am Samstag dürfen sich Groß und Klein im Waldschulheim in die Welt der Märchen entführen lassen. Am Sonntag ist das Knurps Puppentheater aus Möckmühl mit dem Stück „Schneewittchen“ zu Gast. Vorstellungen sind jeweils um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 15.30 Uhr im Waldschulheim. Der Eintritt ist frei. Das Platzangebot ist begrenzt. An beiden Tagen steht den Besuchern wieder ein kostenloser Buspendelverkehr aus allen Schöntaler Teilorten nach Kloster Schöntal zur Verfügung. Spenden dafür können in den aufgestellten Spendenbaum vor dem Eingang zum Weihnachtsmarkt eingeworfen werden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019