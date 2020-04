3000 Euro Sachschaden

Krautheim.Auf der Landstraße zwischen Oberginsbach und Stachenhausen kam es am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, zu einem Verkehrsunfall während eines Überholmanövers.

Der Fahrer eines Honda wollte drei langsam vor ihm fahrende Fahrzeuge überholen, so die Polizei. Nachdem er das erste Auto überholt hatte, scherte der Fahrer des zweiten Fahrzeuges, ein Renault-Lkw, ebenfalls aus, um zu Überholen. Hierbei kam es zur Berührung der beiden Fahrzeuge, wodurch der 51-jährige Hondafahrer kurzzeitig in den Grünstreifen ausweichen musste. Der 58-jährige Fahrer des Renault hatte den Verkehrsunfall wohl zunächst nicht bemerkt.

In Oberginsbach hielten die beiden Unfallbeteiligten sowie ein Zeuge an. Bei diesem handelte es sich um den Fahrer des zuerst überholten Fahrzeuges. Leider fuhr er kurz darauf wieder weiter. Von ihm ist nur bekannt, dass er ein silbernes Auto fuhr. Bei dem Verkehrsunfall entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Der Zeuge soll sich beim Polizeirevier Künzelsau unter Telefon 07940/9400 melden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 08.04.2020