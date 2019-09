30 Auszubildende begrüßt

KRAUTHEIM.Zum Start in das neue Berufsleben hat die Rüdinger Spedition am Montag 30 neue Auszubildende in Krautheim begrüßt. Unter ihnen 17 Fachlageristen, die in den Logistikparks in Boxberg, Dörzbach, Osterburken und schon bald auch in Weikersheim und Waldenburg eingesetzt werden.

Weitere acht beginnen ihre Ausbildung als Kaufleute für Spedition und Logistikdienstleistungen am Firmensitz in Krautheim, einer als Student an der Dualen Hochschule Baden-Württembrg, einer als IT-Kaufmann und drei erlernen den Beruf des Berufskraftfahrers.

Gemeinsam mit den neuen Auszubildenden will die Rüdinger Spedition am für das laufende Jahr gesteckten Unternehmensziel arbeiten: 50 Millionen Euro Umsatz und 500 Mitarbeiter.

Den Grundstein dafür legt die Spedition bereits in der Berufsausbildung. Das erneut von der IHK verliehene Dualis-Siegel beweist, dass Ausbildung in dem Familienunternehmen einen besonderen Stellenwert hat.

Mit erstmalig insgesamt 60 Auszubildenden und einer Ausbildungsquote von mehr als zehn Prozent verdeutlicht Rüdinger seine zukunftsorientierte Ausrichtung. Erfolgreiche Absolventen haben beste Chancen auf eine Übernahme.

