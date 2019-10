„2018 für Krautheim finanziell gut gelaufen“

Der Gemeinderat Krautheim stimmte in seiner Sitzung mehrheitlich dem immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren für die Erstellung von drei Windkraftanlagen bei Neunstetten zu.

Krautheim. Danach stand die Feststellung der Jahresrechnung 2018, einschließlich der Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung sowie Wasserversorgung und Verkehrsbetrieb, an.

Zahlen detailliert vorgestellt

Die Überschrift zu diesem Punkt, so Bürgermeister Köhler, könnte lauten: „2018 gut gelaufen für Krautheim.“ Die guten Zahlen präsen-tierte letztmals Kämmerer Christian Höfling, der die Kämmerei der Stadt verlassen wird.

Der Gesamthaushalt 2018 betrug im Ansatz ein Volumen von 15 518 700 Euro und schloss im Ergebnis mit 14 579 925 Euro ab. Auf den Verwaltungshaushalt entfielen 11 828 954 Euro (Ansatz 10 749 300 Euro) und auf Vermögenshaushalt 2 851 871 Euro (Ansatz 4 769 400 Euro). „Das Jahr ist finanziell für die Stadt gut gelaufen“, betonte Höfling, wenn auch zwei bedeutende Maß-nahmen durch nicht zugewiesene Zuschüsse umgesetzt werden konnten.

Die Zuführung zum Vermögenshaushalt betrug 2 439 952 Euro. Im Haushaltsjahr 2018 wurde der Rücklage ein Betrag von 1 725 439 Euro zugeführt, so dass sie jetzt 2 230 739 Euro beträgt. Im vorgesehenen Plan 2018 war keine Zuführung zur Rück-lage vorgesehen, so dass jetzt das Haushaltsjahr gegenüber der Planung deutlich positiver abschließt. Erfreulich ist auch die Tatsache, dass sich die Verschuldung der Stadt in den letzten fünf Haushaltsjahren deutlich auf nunmehr 1 450 715 Euro reduzierte. Die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt beträgt zum 31. Dezember 2018, 312,38 Euro. In den betrachteten Haushaltsjahren von 2014 bis 2018 wurden keine Kredite aufgenommen. Dem steht eine Tilgungssumme von insgesamt 1 698 097 Euro gegenüber.

Kämmerer Höfling ging im Detail auf die Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes ein, wobei die Einnahmen gegenüber der Planung nahezu gleich blieben. Erhebliche Mehreinnahmen sind bei den Ge-werbesteuerzahlungen um rund 800 000 Euro und aus Schlüsselzuweisungen zurückzuführen. Die größten Ausgaben im Vermögenshaushalt waren die Sanierung der Grund- und Werkrealschule. Das Eugen-Seitz-Bürgerhaus wurde zudem abgerechnet.

Weitere Maßnahmen waren die Stadtsanierung Krautheim, die Erschließung von Baugebieten in Oberginsbach und Gommersdorf, der Bau der Ortsdurchfahrt Unterginsbach sowie der Hochwasserschutz in Klepsau. Für den Ausbau Breitbandversorgung im Stadtgebiet wurden Mittel in Höhe von 1 160 000 Euro zur Verfügung gestellt. Da derzeit noch kein Förderbescheid vorliegt, kann mit der Umsetzung der Maßnahme nicht begonnen werden. Zuschüsse wurden in Höhe von 773 000 Euro eingeplant. Kredite wurde in Höhe von 292 000 Euro getilgt. Für die geplanten Investitionsmaßnahmen war im Jahr 2018 eine Kreditaufnahme in Höhe von 323 000 Euro geplant, die jedoch aufgrund der positiven Entwicklungen im Planjahr nicht in Anspruch genommen wurde.

„Die Mehreinnahmen werden jedoch dringend für die umfangreichen Investitionsvorhaben im folgenden Haushaltsjahr benötigt“, so der Kämmerer. Betrachtet man die Gesamtverschuldung der Stadt Krautheim, lässt sich ein Rückgang des Schuldenstandes feststellen. Durch eine erfolgte Tilgung wurde der Gesamtschuldenstand von 6 616 925 Euro auf 5 820 621 Euro reduziert, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1253 Euro entspricht.

Höfling stellte auch das Ergebnis des Wasserversorgungs- und Verkehrsbetriebs Krautheim vor, wo 2018 ein Jahresgewinn von 37 281 Euro erwirtschaftet wurde. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde ein Gewinn von 95 759 Euro erzielt, was so nicht geplant war. Es wurden wesentlich mehr Gebühren eingenommen und im anderen Bereich konnte eine ge-plante Sanierungsmaßnahme nicht umgesetzt werden, was jetzt 2019 eingeplant wurde. Die Verbindlichkeiten betragen hier 3 125 495 Euro.

Gemeinderat Thomas Dubowy dankte für die saubere Darstellung der Zahlen. „Die Zahlen sind für die Stadt sehr erfreulich und die Schuldenlast konnte deutlich reduziert werden“, meinte er. Dies schaffe Freiräume für andere wichtige Projekte. Ganz so freundlich sei das Ganze dann doch nicht, sagte er weiter, denn man dürfe nicht vergessen, dass bereits das zweite Jahr in Folge ein Projekt nicht verwirklicht werden konnte: zum einen die Umgestaltung des Bahnhofsareals und das Zweite, wo man immer noch jämmerlicher Weise auf einen Zuschussbescheid des Landes auf die geplante Breitbandversorgung in der Stadt warte.

„Weiterhin kein Internet“

„Es ist hanebüchen“, so Dubowy, dass man auch zum heutigen Zeitpunkt noch nicht den Zuschussbescheid für dieses Jahr habe, wo man die gleiche Summe wieder in den Haushalt einstellte. „So kann man im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig bleiben“, unterstrich er. Betrachte man nur die Situation in Gommersdorf, müsse man heute eine Email versenden, damit diese morgen beim Empfänger ankomme. Dieser Umstand liege nicht an der Kommune, sondern am Land, was der eigentliche Skandal sei. Denn hier bemühe sich eine arme Kommune, etwas zu tun, und nehme Geld in die Hand und bekomme einfach keine Nachricht vom Land. „Es gibt weiterhin kein Internet und wir trommeln weiter“, sagte der Gemeinderat, was für ihn bedauerlich sei. Die Kommune werde ausgebremst. Einstimmig wurde die Jahresrechnung vom Gemeinderat genehmigt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.10.2019