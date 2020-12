1887 Euro für den guten Zweck gesammelt

Höpfingen.2002 gründeten sieben HSV-Fans den HSV-Fanclub „Nordbadisches Elbufer“, der inzwischen auf fast 60 Mitglieder angewachsen ist und pro Saison rund 20 Heim- und Auswärtsspiele besucht.

Da der Stammtisch sein Herz jedoch nicht nur an den HSV verloren hat, verliert man auch soziale Themen nicht aus den Augen: Zum Ende jeder Saison werden 1887 Euro an das „Ambulante Kinderhospiz Neckar-Odenwald-Kreis“ übergeben. Die Höhe des Betrags fungiert dabei als Hommage an das Gründungsjahr des HSV. Am Freitag freute sich Vorsitzende Felizitas Zürn sehr über die großzügige, zum achten Mal in Folge überreichte Spende und dankte dem Fanclub sowie dem rührigen Vorsitzenden Lothar Harlacher.

„Wir können das Geld sehr gut brauchen“, ließ sie wissen und erläuterte noch die Hintergründe des Ambulanten Kinderhospizes, das lebensverkürzend erkrankte Kinder und deren Familien im ganzen Kreisgebiet betreut.

„Lebensverkürzend erkrankt bedeutet, dass diese Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht das Erwachsenenalter erreichen“, so Zürn, die betonte, dass der Ambulante Kinderhospizdienst den Kindern in der auch für sie selbst belastenden Gesamtsituation beisteht und sich auch für die gesunden Geschwisterkinder, Eltern und weitere Angehörige als Ansprechpartner versteht.

„Begeisterung ist groß“

Lothar Harlacher erläuterte die Hintergründe: „Das Kinderhospiz ist uns sehr ans Herz gewachsen. Die Fans fragen permanent nach, wann die nächste Spendenaktion läuft. Die Begeisterung ist sehr, sehr groß. Schon heute steht fest, dass wir am Ende der aktuellen Saison die neunte Spendenübergabe vorbereiten“, hob er hervor. ad

