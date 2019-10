175 Einsprüche gegen die Windräder

Die Planung zu den drei Windkraftanlagen stand im Vordergrund der Krautheimer Gemeinderatssitzung. Für zwei der drei geplanten Standorte müssen erhebliche Waldflächen gerodet werden.

Krautheim. Fast vier Stunden tagte der Krautheimer Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung im Eugen-Seitz Bürgerhaus, um wichtige Themen wie die Erteilung des planungsrechtlichen Einvernehmens zur Erstellung von drei Windkraftanlagen im Gewann „Eckigbreit“ und auf der Erddeponie „Hühnerfeld“ abzuarbeiten.

Landrat zu Gast

Auf der Tagesordnung standen auch die Feststellung der Jahresrechnung 2018 und die Verabschiedung der Wasserversorgungs- und der Abwassersatzung. Der Gemeinderat ermächtigte zudem die Verwaltung, Bauaufträge für den geplanten Anbau einer Kindergruppe an den Kindergarten St. Elisabeth in Gommersdorf zu vergeben. Neben einer Vielzahl an Bürgern begrüßte Bürgermeister Andreas Köhler neben Landrat Dr. Matthias Neth den ersten Landesbeamten Gotthard Wirth sowie den zuständigen Dezernenten für Umwelt und Ordnung beim Landratsamt, Patrick-Götz Hauser, und von der ZEAG Heilbronn Harald Endreß und Markus Meyle. Wie Bürgermeister Köhler eingangs zum Sachverhalt informierte, befasst sich der Gemeinderat mit den drei Windkraftanlagen im Windpark „Eckigbreit“ und der Erddeponie „Hühnerfeld“ bei Neunstetten seit mehr als fünf Jahren.

Nach der Vorstellung des Projektes erhielt die Firma ZEAG aus Heilbronn im Januar 2013 in nicht-öffentlicher Sitzung den Zuschlag. Nach der Gründung der Bürgerinitiative Krautheim folgte im März 2013 eine große Bürgerversammlung, in der die Bevölkerung über das geplante Vorhaben informiert wurde. 2015 wurde der Windpark im Hardthäuser Wald besichtigt. Ende Dezember 2017 startete das Verfahren.

Im Laufe der weiteren Flächennutzungsplanung und umfangreichen Streichungen von Konzentrationsflächen in den drei Verbandsgemeinden und einer erneuten Bürgerinformation in Neunstetten wurden von der Stadtverwaltung neue Standorte aufgezeigt. Dabei wurde festgestellt, dass der Abstand zu Neunstetten deutlich über und der Abstand zu Oberndorf nur unter 1000 Metern betrug, sagte Köhler. Der Gemeinderat bat deshalb um eine erneute Änderung des Standortes. Nach einer Begehung und weiteren Vorschlägen wurden die geplanten Standorte verlegt.

Am 15. Februar 2019 wurde die achte Fortschreibung des Flächennutzungsplans Windkraft nach vielen Änderungen der Konzentrationszonen rechtskräftig. Nunmehr steht nach Rechtskraft der Windkraftkonzentrationszone im „Eckigbreit“ einschließlich der Erddeponie von Seiten der Stadt Krautheim das planungsrechtliche Einvernehmen an, da seit dem Frühjahr 2019 das immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren für die Errichtung von drei Windrädern von Seiten der Bürgerenergie beantragt worden ist. Der Flächennutzungsplan ist nunmehr rechtskräftig.

Zwei Stadtteile betroffen

Drei Mal wurden die Windkraftstandorte zugunsten der beiden Ortschaften Neunstetten und Oberndorf mit mehr als 1000 Meter Entfernung verändert. Die rechtlich geforderten Abstände sind nun deutlich überschritten, so dass die möglichen Belästigungen für die beiden Ortschaften voraussichtlich noch in einem „erträglichen“ Rahmen liegen werden. So wurden, wie Bürgermeister Köhler erklärte, sämtliche Voraussetzungen geschaffen, die drei Windräder auf Grundstücken der Stadt genehmigen und danach errichten zu können. Die geschlossenen Verträge sind zu erfüllen und das planungsrechtliche Einvernehmen ist nunmehr von Seiten der Stadt Krautheim zu erteilen, so Köhler, der den Zuhörern anhand des Lageplanes die neuen Standorte aufzeigte.

Landrat Dr. Matthias Neth betonte, dass es ist nicht alltäglich ist, dass der Landrat, sein Vertreter und der zuständige Dezernent in eine Sitzung des Gemeinderates kommen. Dies tue man gerne, denn man befinde sich mitten im Genehmigungsverfahren, in dem viel zu beachten und zu betrachten sei. Das Thema Windkraft habe in der Stadt eine lange Vorgeschichte. Wenn man in einem solch langen Verfahren unterwegs sei, in dem viele Entscheidungen zu treffen seien, komme immer ein Moment, in dem das Ganze gegenwärtig werde, und das sei jetzt der anstehende Erörterungstermin. Die Gemeinderatssitzung sei der richtige Zeitpunkt, um sich nochmals den Fragen der Bevölkerung, auch zum bevorstehenden Genehmigungsverfahren, zu stellen. Er könne aber die Frage nach der Sinnhaftigkeit, wie man in Baden-Württemberg und Deutschland die Energiewende betreibe, auch nicht beantworten. Beim Ausbau der Windkraft und Aufstellung solcher immer höherer werdenden Anlagen, wie hier vor Ort, entstehen unter der Bevölkerung immer Emotionen, sagte Landrat Neth. Seine Aufgabe sei es bei einem solchen Verfahren, das bestehende gesetzliche Regelwerk anzuwenden, was sowohl für den Gemeinderat als auch den Bürgermeister gelte. Der zuständige Dezernent, Regierungsdirektor Hauser, informierte über das weitere genehmigungsrechtliche Verfahren.

Gesamthöhe 239 Meter

Antragsteller für den Bau von drei Windkraftanlagen sei die Bürgerenergie Krautheim, eine Gesellschaft der ZEAG Heilbronn. Die Fläche liege in einem rechtskräftig genehmigten Flächennutzungsplan. Geplant ist dort die Aufstellung von drei Anlagen des Typs „Enercon E 138 EP 3“ mit einer Nebenhöhe von 160 Metern. Die Gesamthöhe der Anlage beträgt circa 239 Meter, die Nennleistung von 4,2 Megawatt. Bei den Anlagen handelt es sich um einen Prototyp, der in einer solchen Höhe in der Region bisher noch nicht gebaut wurde. Für zwei der drei geplanten Standorte müssen jedoch erhebliche Waldflächen gerodet werden. Nach diesen Ausführungen gaben sowohl Hauser als auch der erste Landesbeamte Gotthard Wirth Erläuterungen zum weiteren Verfahrensverlauf als auch zum anstehenden öffentlichen Erörterungstermin am 24. Oktober. Auf Nachfrage betonte der erste Landesbeamte Wirth, dass insgesamt 175 Einsprüche gegen dieses Projekt erfolgten. Eine geplante Entscheidung soll 2020 erfolgen.

Nach den Fragen aus dem Gemeinderat stellten die anwesenden Zuhörer auch spezielle Fragen an die Fachleute. Insbesondere gab es Wortmeldungen besorgter Bürger aus dem Stadtteil Neunstetten zur geplanten Höhe, zum Schallschutz und „Schattenschlag“. Auch die Rücklagen für den Rückbau waren ein brisantes Thema. Nach einer fast zweistündigen Information und Diskussion stimmte der Gemeinderat mit drei Gegenstimmen zu, das planungsrechtliche Einvernehmen für die drei Windkraftanlagen auf Gemarkung der Stadt Krautheim zu erteilen.

Gemeinderat Thomas Dubowy bedankte sich bei der Bürgerinitiative für den stets fairen Umgang während der gesamten Planungen und Beratungen miteinander, denn am Anfang des Projektes habe man schwierige Phasen erlebt. In der heutigen Sitzung habe man aber mit hoher Sachlichkeit über die geplante Aufstellung der Windkraftanlagen diskutiert. Bürgermeister Köhler meinte, man bleibt an diesem Thema dran und versucht, dass dieses so menschenfreundlich umgesetzt wird wie es nur geht. Auch Landrat Neth bedankte sich für die stets gute Zusammenarbeit.

