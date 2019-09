13 Reiterinnen tanzten und „flogen“ über den Parcours

Krautheim.Reitsport der höchsten Klasse gab es am Samstag beim Reit- und Fahrverein Krautheim zu bestaunen. 13 Reiterinnen stellten sich erfolgreich den Richtern und erhielten den Basispass, das Reitabzeichen (RA) 4 oder 5. Arabella Thürl erritt sich auf Pittu das RA 1.

Insgesamt 52 Hufe querten die Reitplätze des Krautheimer Reit- und Fahrvereins (RFV). 13 Pferde tanzten in der Dressur über den Platz oder flogen mit ihren jungen Reiterinnen über die Hindernisse. Nach einer Woche Vorbereitungslehrgang war es Zeit für die Abzeichen-Prüfungen. Theorie-, Dressur- oder Springunterricht – siebzehn Reiter aus der Region waren eine Woche lang in Krautheim zusammen, um bei Frauke Voss in Krautheim zu trainieren. Sie ist selbst Turnierrichterin und Trainerin B, unterrichtet regelmäßig die aktiven Reiterinnen des RFV Krautheim in der Dressur.

Teilnehmer hochmotiviert

Nun veranstaltete sie mit dem RFV zusammen einen Lehrgang mit der Möglichkeit, ein Reitabzeichen oder den Basispass abzulegen. Die große Resonanz auf die Veranstaltung hat Frauke Voss besonders gut gefallen: „17 Teilnehmer aus ganz verschiedenen Vereinen, mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen, aber alle hochmotiviert, engagiert und vereint in der Liebe zum Pferd.“ Das stellte die Trainerin allerdings auch vor die eine oder andere Herausforderung, wie sie berichtet: „Die Vielzahl der Abzeichen – inklusive dem RA1, das ich vorher noch nie vorzubereiten hatte – war eine große Herausforderung für mich. Es erforderte eine umfangreiche und auch zeitintensive Vorbereitung bei jedem Einzelnen.“ Es sei anstrengend gewesen, habe aber auch viel Spaß gemacht, zeigt sich Voss zufrieden. Zur abschließenden Prüfung meldeten sich 13 Reiterinnen an. Die beiden Richter Bettina Mugele und Christian Abel schauten genau hin, als sie sich mit ihren Pferden herausgeputzt von den Hufen bis zu den Ohrenspitzen präsentierten. „Ich muss sagen, besonders in der Theorie waren alle 13 überdurchschnittlich gut. Das führe ich auf eine sehr gute Prüfungsvorbereitung zurück“, resümierte Abel bei der Urkundenübergabe.

Alle Teilnehmerinnen bestanden

Keines der Mädchen hatte gepatzt, alle Teilnehmer haben die Prüfungen bestanden. Vier der Prüflinge legten erfolgreiche den Basispass ab, fünf junge Reiterinnen das Reitabzeichen (RA) 5, zwei erritten sich das RA 4 und eine Teilnehmerin konnte im RA 4 dressurspezifisch ihr Können beweisen.

Insbesondere eine junge Kandidatin sorgte für Hochspannung am Dressurplatz: Arabella Thürl aus Osterburken entschied sich im Zuge des Lehrgangs, das RA 1 disziplinspezifisch abzulegen.

Dabei handelt es sich um das letzte der insgesamt zehn Reitabzeichen, die man in Form einer Prüfung erreichen kann. Da sich die 14-jährige Reiterin auf die Dressur spezialisiert hatte, musste sie, neben einer Theorieprüfung, gemeinsam mit ihrem Deutschen Reitpony Pittu eine S-Dressur reiten.

Die Zuschauer erwartete Spitzensport in Krautheim – Arabella und Pittu lieferten genau das. „Dass Jugendliche in diesem Alter bereits ein solches Abzeichen ablegen, ist mehr als ungewöhnlich“, weiß auch Frauke Voss. Das harte Training habe sich für das junge Mädchen, das aus einer echten Reiter-Familie stamme, gelohnt. Das RA1 hat sie bestanden.

„Es bedeutet mir sehr viel, dass ich mir das Abzeichen erritten habe“, sagt Arabella, nachdem ihr die beiden Richter Urkunde und Anstecknadel überreichten. Aufgeregt war die 14-Jährige nicht so sehr. Fast jedes Wochenende ist sie mit unterschiedlichen Ponys auf Turnieren unterwegs, reitet dort hauptsächlich L- oder M**-Dressuren. Nicht ohne Grund gehört sie dem Nordbaden-Kader der Pony-Dressur an.

„Ich reite jeden Tag ungefähr vier Ponys“, erklärt Arabella ihre Routine. Mit dem 20-jährigen Pittu habe sie ihren Lehrmeister gefunden. „Er ist schon mehrfach S-erfolgreich gewesen. Ich reite ihn nun seit zwei oder drei Jahren und er bringt mir immer wieder Neues bei“, freut sie sich.

Mit dem bestandenen RA1 in der Tasche möchte sie noch in diesem Jahr zum Testen ihre erste S-Dressur auf einem Turnier reiten. „Und dann baue ich in Ruhe für die kommende Saison auf“, sagt die junge Sportlerin.

Miss Cher, eine 20-jährige Württemberger Stute, war es, die an diesem Tag auch Emma Sprung zuverlässig zum Erreichen des RA 5 trug.

Emma Sprung eine der Besten

Mit einer durchschnittlichen Wertnote von 7,3 gehörte die junge Reiterin des Reit- und Fahrvereins Assamstadt zu den Besten innerhalb ihrer Klasse.

Alle zwei Wochen ist sie bereits in dieser Saison in der E-Dressur auf den umliegenden Turnieren gestartet. „Mein Ziel ist es nun, auf dem Turnier auch mal eine A-Dressur zu reiten“, sagt Emma. „Vielleicht springe ich im Training auch das eine oder andere Mal, das hat mir in dieser Woche nämlich besonders großen Spaß gemacht“, überlegt der Prüfling. Den Lehrgang und die Prüfung auf der Reitanlage in Krautheim gemacht zu haben, die ja quasi vor der Haustüre liegt, habe ihr sehr gut gefallen.

Immerhin: Das Team des Reit- und Fahrvereins Krautheim hat innerhalb kürzester Zeit so einiges in Bewegung gesetzt, um das Vorhaben umzusetzen. Denn nachdem die bisherigen Pächter die Stallungen und das bewirtete Reiterstübchen verlassen hatten, waren viele Renovierungen notwendig, um ein Event dieser Größenordnung auf die Beine zu stellen.

Boxenwände mussten gestrichen, die gesamten Grünflächen gemäht, Wasserleitungen und Elektrik instand gesetzt werden und noch einiges mehr. Keine vier Wochen hatte eine Handvoll Mitglieder rund um die erste Vorsitzende Monja Schnupp Zeit, um etliche Haken hinter die lange „To-Do“-Liste zu setzen. Gelohnt hat sich das aber auch auf lange Sicht. Die Besucher erwartet nun eine gepflegte, pferdegerechte und auf den Reitsport ausgelegte Anlage. Und das soll erst der Anfang sein: Der Verein hat sich vieles vorgenommen. Nicht nur das Reiterstübchen soll demnächst wieder als Treffpunkt für Radfahrer, Mitglieder oder Interessierte belebt werden. Auch dem Stall soll mittels weiterer Pensionspferde neues Leben eingehaucht werden.

Zur Nachwuchsförderung ist außerdem der Reitunterricht für Kinder und Jugendliche unverzichtbar. Das Interesse, gemeinsam mit Pferden sportliche Erfolge zu erreichen, besteht rund um Krautheim nach wie vor. Mit dem sehr erfolgreichen Abzeichen-Lehrgang ist der Startschuss für die Zukunft des Vereins nun bereits gefallen.

