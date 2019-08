Zusammenhalt spürbar

Im Boxberger Gemeinderat herrscht Einigkeit. Gemeinsam wird an einem Strang gezogen, wenn es um das Wohl der Stadt geht. Das kennen und schätzen die Bürger an ihren Vertretern. Viele Kommunalpolitiker sind bei der Wahl im Mai in ihrem Amt bestätigt worden.

Und auch bei der konstituierenden Sitzung am Montag war dieser Zusammenhalt zu spüren. War man sich bei der Besetzung des ersten Bürgermeistestellvertreters noch uneins und stimmte geheim und nach „Parteienkalkül“ ab, wurde für den Unterlegenen danach einstimmig votiert. Es zählt die Persönlichkeit, nicht die Listenzugehörigkeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019