Weniger ist mehr

Natürlich ist es wünschenswert, an beiden Standorten der Neckar-Odenwald-Kliniken alles zu jeder Tages- und Nachtzeit anzubieten. Doch das hohe Defizit von rund zwölf Millionen Euro für 2019 und der Blick auf kommende Jahre, in denen dieses Geld schlichtweg fehlt, hat die Verantwortlichen der Kliniken in die Klausur getrieben. Dort zeigte man sich nun endlich bereit, Schritte zu gehen, die einschneidend sind.

Probleme, die seit Jahren bekannt sind, wurden angegangen und Lösungen gesucht – die wirtschaftliche Lage zwang dazu. Klar wäre es für Bevölkerung und Personal bequemer gewesen, alles beim Alten zu belassen, doch hätte das zum sicheren Aus für beide Standorte geführt – zumindest langfristig. Zu hoffen bleibt, dass der Neuanfang, der bestimmt auch im Kreistag eine Mehrheit finden wird, nun nicht zerredet wird. Denn unterm Strich ist es besser, ein paar Kilometer in Kauf zu nehmen und noch alle medizinischen Angebote im Kreis zu erhalten, als auf diese ganz zu verzichten.

Das Ziel im nächsten Jahr ist noch vergleichsweise einfach zu erreichen. Der Wegfall des Verlustausgleichs für das WPZ Hüffenhardt und der Sicherstellungszuschlag für Buchen helfen auf dem Weg zu einem 7,7-Millionen-Defizit. Doch bis 2023 soll sich der Verlust ja bei dauerhaft weniger als fünf Millionen Euro einpendeln. Das ist wahrleich nicht leicht und kommt einem auch irgendwie bekannt vor. Doch seinerzeit war der Druck womöglich noch nicht groß genug. Vielleicht gelingt es diesmal.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.12.2019