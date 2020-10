Ein schwarzer Montag für die Gastronomie in Deutschland. Ab dann greift der zeitlich begrenzte Lockdown – eine Antwort auf die steigenden Infektionszahlen. Dass die Gastronomie die Corona-Suppe nun mit auslöffeln soll, ist verwunderlich, nachdem das Robert-Koch-Institut zunächst so genannten „Speisestätten“ bescheinigt hatte, nicht Treiber der Infektion zu sein. Doch ein hartes Gegensteuern sei notwendig gewesen, um die zweite Corona-Welle zu brechen.

Für einen Monat bleiben die Tische also wieder leer, und das Verbot aller touristischen Übernachtungen kommt einer Schließung gleich. Wie es nach dieser Zeit weiter geht, ist ungewiss. Klar, dass dieser Schritt bei der Gastronomie für große Unzufriedenheit sorgt. Mit Blick auf Supermärkte, in denen der Abstand von eineinhalb Metern meist nur Wunschdenken ist, kann man diese Haltung nur zu gut verstehen. Leider wird hier über das Ziel hinaus geschossen. Dass Bars und Kneipen, in denen die Menschen dicht an dicht stehen, einen Gefahrenherd darstellen, ist wohl nicht von der Hand zu weisen. Doch bei Restaurants und Gasthäusern, in denen registrierte Gäste seit langer Zeit mit Maske zum Tisch gehen, dort mit ausreichend Abstand zu anderen sitzen und von Personal mit Mundschutz bedient werden, fällt es schwer, an den Nutzen der Schließung zu glauben. Hier wurde von vielen Gastronomen – schwarze Schafe gibt es natürlich überall – viel investiert, um die AHA-Regeln befolgen zu können. Und doch wird von den politischen Entscheidern die gesamte Gastro-Branche nun in einen Topf geworfen. Die zugesagten Milliardenhilfen sind auch nur dann ein Trost, wenn sie tatsächlich schnell und unbürokratisch fließen.

