Teamgeist bewiesen

In den nächsten zwei Jahren werden 36 Millionen Euro investiert. Das ist für eine Stadt wie Buchen wahrlich viel Geld. Doch die anstehenden Projekte sind nötig und dienen der Entwicklung der Kommune. Und vor allem sind sie bezahlbar. Das macht die Entscheidung natürlich leichter. Trotzdem ist es beachtlich, wie im Rat über Parteigrenzen hinweg agiert wird. Einstimmig wurde der Haushalt verabschiedet. In den Reden der Fraktionsvorsitzenden wurden die unterschiedlichen Haltungen zwar deutlich – wenn es aber um die grobe Richtung geht, sitzen alle nicht nur in einem Boot, sondern rudern auch in die gleiche Richtung.

Man kann den Stadträten nur wünschen, dass dies so bleibt. Auch dann, wenn die Zeiten härter werden und die zu verteilenden Mittel schrumpfen. Denn dies ist leider abzusehen. Die schwächelnde Konjunktur sorgt schon jetzt für eine sinkende Gewerbesteuer und die noch gut gefüllte Stadtkasse leert sich zusehends. Die Herausforderungen wachsen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.12.2019