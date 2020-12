Tagesordnung im Turbo-Takt

So etwas hat es noch nie gegeben: 23 Tagesordnungspunkte wurden in 2,5 Stunden abgehandelt. Eine Kreistagssitzung in Rekordzeit war das am Mittwoch – gut belüftet aufgrund der Corona-Situation. Im Parforceritt stellte Landrat Reinhard Frank den Haushalt vor, und auch die übrigen Sachvorträge brachten den Inhalt kurz und knapp auf den Punkt. Chapeau – so geht es auch.

Nicht nur die Verwaltung, auch die Kreisräte hielten ihren Redebedarf im Zaum. Nicht jeder musste zu jedem Sachverhalt sein Statement abgeben, meist reichte die Wortmeldung eines Mitglieds pro Fraktion. Disziplin war angesagt, ohne das irgendjemandem das Wort abgeschnitten worden wäre.

Das wird sich bei der eigentlichen Haushaltssitzung, wenn die Fraktionen sich zum Zahlenwerk äußern, naturgemäß wieder ändern. Es ist auch gut, richtig und wichtig, wenn debattiert und um Entscheidungen gerungen wird. Dennoch, das hat sich in der Turbo-Sitzung gezeigt, liegt eben doch meist die Würze in der Kürze.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 11.12.2020