Sinnvolle Entwicklung oder unnötig kompliziert?

Pro

Von Elisa Katt

Wie wäre es mit einem kleinen Experiment? Folgendes Szenario: Drei Kollegen machen Feierabend und gehen noch in eine Bar – ja dieses Gedankenexperiment spielt vor der Pandemie. Zwei von ihnen bestellen an der Theke ein Bier und fragen: „Für Dich auch eins?“ Die Antwort: „Nein, ich bin schwanger.“

Wer diese Geschichte erzählt, kann die Frau vielleicht mitgemeint haben. Die zuhörende Person hat sie aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mitgedacht. Und genau da liegt das Problem des generischen Maskulinums. Dieses Experiment, auf das ich bei meiner Recherche gestoßen bin, zeigt perfekt, warum wir eine geschlechtergerechte Sprache brauchen. Wenn die kleine Emma immer nur von Ärzten, Ingenieuren und Politikern hört, dann wird das unweigerlich ihre Weltbild – und ihre Berufswahl – beeinflussen.

Wie oft haben Sie heute schon das Wort Lockdown benutzt? Mit der Pandemie hat sich unsere alltägliche Sprache massiv verändert. Warum können wir also nicht auch das Gendern in Wort und Schrift akzeptieren? Der Wunsch, sämtliche Geschlechter anzusprechen, hat nichts mit fehlendem Selbstbewusstsein zu tun, sondern mit dem Kampf um Gleichberechtigung.

Wie soll eine Welt entstehen, in der Menschen jeden Geschlechts das gleiche Geld verdienen, die gleichen Bildungschancen haben und Frauen sich nicht mehr zwischen Familie und Karriere entscheiden müssen, wenn wir nicht einmal bereit sind, etwas so wandelbares wie Sprache anzupassen? An irgendeinem Punkt – oder Sternchen – müssen wir nun einmal anfangen.

Kontra

Von Heike Barowski

Wenn die Nachrichtensprecher im Fernsehen von „Sportler – (Atempause) – innen“ reden, kann ich nur noch den Kopf schütteln. Ist es denn nicht jedem klar, dass „die Sportler“ sowohl männliche, weibliche und natürlich auch diverse sowie nichtbinäre Sportler umfasst? Scheinbar nicht. Und das führt in meinen Augen zu diesem wirklich merkwürdigen Sprachduktus und „m/w/d“ bei Stellenausschreibungen.

Laut Wikipedia kennen die Einwohner einer Stadt in Bolivien zehn verschiedene Geschlechter. Dessen Nachrichtensprecher würde ich gern mal sehen. Haut der sich vielleicht in der Atempause zwischen Sportler und -innen symbolisch auf den Kopf oder zupft an der Nase, um alle Gruppen zu berücksichtigen?

Ich finde es richtig, wenn bei einem Treffen der 18 Bürgermeister im Main-Tauber-Kreis die eine Frau oder auf einer Weiterbildung der eine Kindergärtner explizit begrüßt werden. Aber ständig politisch korrekt von Radfahrern und Radfahrerinnen statt von Radfahrern zu sprechen und zu schreiben, halte ich für übertrieben. Wer mir dann mit Gleichberechtigung kommt, ist bei mir an der falschen Stelle. Ich habe genug Selbstbewusstsein, als dass ich mich bei „liebe Redakteure“ nicht angesprochen fühlen würde.

Sprache schafft keine Gleichberechtigung – und das ist doch das Ziel des Genderns. Sprache ist die letzte Schraube, an der die Gesellschaft drehen muss. Viel mehr schafft man Gleichberechtigung durch gleiche Chancen auf dem Arbeitsmarkt, gleichen Lohn für gleiche Arbeit und moderne Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung.