Der Normalbürger fasst seine guten Vorsätze für das neue Jahr zwischen Weihnachten und Silvester, der Amateur-Kicker die für die neue Saison in der Sommerpause. Beim Normalbürger ist es kalt, beim Fußballer warm. Das ist dann aber auch der einzige Unterschied, denn gemeinsam ist dem Normalbürger und dem Amateur-Kicker: Schon nach kurzem ist nicht mehr viel übrig von den wohlwollenden Absichten:

Da ist der Torwart, dem es in der vergangenen Saison granatenmäßig gestunken hat, dass er die „Dauer-Nummer-zwei“ war. „Dem werd’ ich’s zeigen“, hatte sich der Ersatzkeeper noch direkt nach der Saisonabschlussfeier im Juni geschworen. Doch dass so ein Angriff auf „die Eins“ dann auch mit Plackerei verbunden ist, das hatte die „Nummer zwei“ nicht so auf dem Schirm: Liegestütze en masse, Sprünge, bis die Oberschenkel platzen, hechten, schmeißen, hüpfen – das alles dreimal pro Woche. Und dann dieser elende Muskelkater, der einen geraden Gang kaum mehr möglich machte. Nee! Nach drei Wochen beendete die Nummer zwei ihren Angriff auf den Stammtorhüter. Lieber mal chillen, anstatt sich wieder jeden zweiten Tag „zu Tode quälen“. Auf der Bank ist es auch schön.

Da ist der alternde Abwehrspieler, dem die „Gräten“ nach jedem Spiel, nach jedem Training immer mehr wehtun. „Die Pflege“ schrieb sich der Kämpe im Sommer auf den imaginären Gute-Vorsatz-Zettel. Nach jedem Spiel, nach jedem Training: Auslaufen, dehnen, sich ab und an auch einen Massage gönnen. Schon nach wenigen Einheiten kam er sich blöd vor, wenn er nach dem Training alleine locker Runden laufen sollte, um die Muskeln zu entspannen. Und dann noch dehnen – langweilig. Die Häme der Jüngeren verkraftete er noch, doch als das erste Mal die Kiste Bier bereits leer war, als er vom Austraben die Kabine betrat, da warf auch er seine guten Absichten über Bord. Lieber ein schnelles Bier statt fitter Beine.

Da ist der Mittelfeldspieler, der öfter mal das Training schwänzte, weil seine Freundin zickte, wenn er die Tasche packte. „Die Olle soll mich mal. Ich will kicken“, hatte er sich im Sommer gesagt. Nun ja, als sein Herzblatt Ende Juli mit Liebesentzug und „Schlussmachen“ drohte – und das ziemlich ernst – da war ihm das Training dann doch mal schnell piep egal. Und dann noch einmal, und dann noch einmal und dann noch einmal…

Da ist das Stürmertalent, dem so mancher „Experte“ schon geflüstert hatte, er könne mal „höherklassig“ spielen, wenn es nur mal seinen Lebenswandel überdenken würde. Denn: Höherklassig spielen – ja, das würde der Bub’ schon gerne. Aber dafür die ganzen Partys am Freitag und Samstag sausen lassen – nö, auf keinen Fall. Wenn der Trainer vor den Spielen sagte, „Fußball ist Kopfsache“, hatte das Talent gedacht: „Stimmt. Wenn der wüsste, was ich für einen Kater habe.“ Schluss mit alkohol-überfluteten Feten! Nun wollte er mit klarem Schädel deutlich mehr Tore machen als zuletzt. Blöd nur, dass vor dem ersten Pokalspiel sein bester Kumpel zur Wohnungseinweihungs-Party geladen hatte. Vor dem ersten Cup-Kick ging’s im wieder mal räudig und von außen hörte er erneut einen sagen: „Aus dem hätte ’was werden können, wenn er sich nur im Griff gehabt hätte.“

In diesem Sinne wünscht der FN-Sport allen Amateur-Teams der Region eine super Runde!

