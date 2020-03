Raum- statt Manndeckung?

Erfreut haben die Amateur-Fußballer auf das hiesige Wochenende hingearbeitet: Endlich hat die elende Zeit der Vorbereitung bei Wind, Wetter, Kälte, Matsch und Schneeschauern ein Ende; die Restrückrunde beginnt. Doch nun das: Jetzt hat sich da dieses gefährliche Lebewesen namens Coronavirus in die Weltbevölkerung eingeschlichen. Es beeinflusst die Gesellschaft teils massiv, und da zur Gesellschaft Gott sei Dank auch noch der Sport gehört, eben auch diesen.

Es besteht hier nicht die Absicht, die Gefahr des Virus’ zu bagatellisieren; allerdings ist es teils befremdlich zu beobachten, wie „der Sport“ mit „dem Ding“ umgeht. Und da meine ich nicht die kleine Ungeschicktheit in der App des „Kicker“ vom Donnerstag. Dort meldete das Fachmagazin nämlich, dass die Stadt Nürnberg fordere, das Testländerspiel Deutschlands – Italien am 31. März dort abzusagen. Scrollte man fünf Zentimeter weiter nach unten pries man dann allerdings noch mit wonnig-warmen Worten die Verlosung von Tickets zu diesem Spiel an. Einerlei.

Nein, darum geht es nicht. Ich fand den Umgang der baden-württembergischen Fußball-Verbände mit dem Sachverhalt „goldig“, die am Montag ihre Vereine zur Situation des Coronoavirus informierten: „Wir rufen unsere Vereine auf, achtsam zu sein. Hygienemaßnahmen wie beispielsweise gründliches und wiederholtes Händewaschen und das Fernbleiben vom Training bei Erkältungssymptomen sind wichtig. Auch auf den Handshake vor, während und nach dem Spiel sollte verzichtet werden.“

Auf den fairplay-bringenden Handshake soll also verzichtet werden, und was passiert danach? Sollen die wackeren Jungs dann auch den körperbetonten Zweikämpfen und Kopfballduellen aus dem Wege gehen? Müssen sämtliche Trainer von Mann- auf Raumdeckung umstellen und den Ein-Meter-Sicherheitsabstand anordnen? Ist ein inniger Torjubel, in Ekstase häufig sogar auf einem „Haufen“ zelebriert, noch erlaubt? Was ist mit dem „Klaps“ nach der Auswechslung? Ist das alles noch okay? Hätte man in Zeiten von Corona-Kicks nicht lieber erst einmal das ekelhafte Rumgespeie und Gerotze auf den Plätzen verbieten sollen? Man denke nur an die Ansteckungsgefahr nach Grätschen durch diesen Siff…

Noch abstruser ist es ja bei den Handballern. Auch dort haben die Verbände „informiert“. Zuletzt haben die Spieler vor dem Anpfiff nur smart „abgefäustelt“ statt innig abzuklatschen, um dann aber im sportspezifisch üblichen „Dauerkörperkontakt“ den Sieger zu ermitteln. Ein Lob an die Ringer, die auf solcherlei „Infos“ verzichtet haben, um sich nicht lächerlich zu machen.

Das Gebaren der Fußball- und Handball-Verbände hat mich stark an das des baden-württembergischen Kultusministeriums erinnert, das während des jüngsten Sturmtiefs „Sabine“ den „Hinweis“ gab, dass „Eltern ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen können“. Ja meine Güte: Bringt denn heute keiner mehr den Mumm und die Autorität auf, einmal etwas konkret anzusagen oder eben gänzlich ruhig zu sein? Zack: Die Schüler bleiben am Montag, 10. Februar, daheim (haben die Bayern übrigens gemacht). Peng: Die Amateurspiele fallen wegen Coronavirus aus! Aber immer so ein bisschen Wischiwaschi… Hauptsache, es ist irgendetwas gesagt, aber im Grunde nix bewirkt. Passt aber irgendwie in die Gesellschaft.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 07.03.2020