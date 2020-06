Rau, roh und rustikal

Der Fußball sollte von den Profis bis hinunter zu den Amateuren gleich sein – so oder so ähnlich lautet eine Maxime des DFB. Gleich ist das Gekicke spätestens seit der Einführung des Videobeweises nicht mehr. Aber das ist nicht das Thema. Vielmehr habe ich zuletzt eine Gleichheit entdeckt, die mich überrascht hat und die ich so nicht angenommen hätte. Es geht um die Anweisungen der Profi-Trainer am Spielfeldrand, die ja seit den Geisterspielen, gerade wenn man vor Ort ist, bestens zu hören sind.

Naja, ehrlich gesagt war es schon 2006, als mir erstmals auffiel, dass das Fußball-Vokabular im Profigeschäft gar kein anderes ist als das auf lokaler Ebene. Wer sich erinnert: Im Film „Sommermärchen“ über die WM in Deutschland hörte man den damaligen Bundestrainer Jürgen Klinsmann bei Teamsitzungen seine „motivierenden“ Ansprachen halten. Meine Mama war damals begeistert, während ich ihr sagte: „Das ist doch nichts Besonderes. Das höre ich jede Woche bei uns in der Kabine auch.“ Und mal ehrlich: Wer von den Hobbykickern hat nicht schon solche oder ähnliche Sätze mit den gleichen Vokabeln gehört, die „Klinsi“ einst vor den Nationalspielern sprach: „Wer nicht von der ersten Sekunde an seinen Job macht, ist nach 20 Minuten vom Platz.“ Oder: „Heute sind sie fällig!“ Sowie: „Heute werden wir denen eines auf die Fresse geben!“

Wow! Das ist tiefster Kreisklassen-Jargon, Fußball-Duktus auf Gossen-Niveau, der allwöchentlich tausenden Amateuren Beine machen soll. Ich hatte im Profifußball mit Gehaltvollerem gerechnet. So auch beim Coaching während des Spiels. Doch da geht es vor den Profibänken verbal meist genauso plump zu wie beim A-Klassen-Abstiegskracher zwischen dem SV Sauhausen und dem FC Kuhdorf.

Auffallend ist dabei, dass das meistgebrauchte Wort sowohl bei den Profis als auch bei den Amateuren „weiter“ ist: Mitspieler produziert Fehlpass – Trainer und Ersatzspieler schreien: „Macht nichts! Weiter, weiter, weiter!“ Mitspieler schießt am leeren Tor vorbei. Und alle: „Macht nichts! Weiter, weiter, weiter!“ Bei Profis und Amateuren. Torwart patzt, und es gibt einen Gegentreffer. Alle: „Macht nichts! Weiter, weiter, weiter!“ Bei Profis und Amateuren. Gefolgt wird „weiter“ vom langgezogenen „heyyyy!“, das immer dann gebrüllt wird, wenn ein Gegenspieler härter eingestiegen ist, der „Assi“ wieder kein Abseits winkte oder der Schiri wiederholt ein Foul des Gegners nicht gepfiffen hat. Bei Profis und Amateuren. Rau, roh und rustikal ist auch das sonstige Vokabular, das hier nicht zitierbar ist. Bei Profis und. . .

Okay, man erwartet von einem Bundesliga-Trainer sicher nicht, dass er aufs Feld ruft: „Xaver, wäre es dir in Anbetracht unseres Rückstands möglich, die Bälle künftig etwas präziser in die Schnittstellen der gegnerischen Abwehr zu spielen?“ Das wäre dann ja auch übertrieben. Aber so konkrete Fachanweisungen wie: „Thomas und Tim: Tauscht die Positionen!“ Oder: „Sechser früher abkippen und Viererkette höher verteidigen“, sind nicht an mein Ohr gedrungen.

Aber eine Sehnsucht haben die plumpen Rufe im Stadion bei mir geweckt: Würden sie doch schon bald wieder auf den hiesigen Amateur-Sportplätzen „erklingen“. Auch wenn sie sprachlich oft zweifelhaft sind, sie würden uns zumindest zeigen, dass es wieder Kreisliga-Fußball gibt…

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.06.2020