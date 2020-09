Radel-Rudi fehlt jetzt

Matt leuchten die Flutlichter derzeit an den Donnerstagabenden in der Region. Nein, da üben meist nicht die ersten und zweiten Mannschaften fürs Wochenende; es sind vielmehr die Alten Herren der Vereine, die ihre jahrzehntelang vom Fußball gepeinigten Knochen wieder in Bewegung gesetzt haben. Ja, es gibt sie noch, die AH. Und hierauf sei an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit hingewiesen. Denn bei all dem Corona-Tamtam und den Sorgen über ausbleibenden Nachwuchs habe ich noch keine Frage gehört, wie denn eigentlich die „wichtigste Mannschaft im Verein“ über die Corona-bedingte Pause gekommen ist.

Wichtigste Mannschaft im Verein? Freilich! Aus welcher Truppe denn sonst ließen sich bei jeder Gelegenheit fix fleißige Helfer akquirieren, die mal eben geschwind den Grill anschüren, ein Zelt stellen, Fassbier kredenzen, den Zaun streichen, die Verkaufshütte renovieren, die Netze austauschen, den Abstreuwagen reparieren… Diese „Spitz-Kick“-Spalte ließe sich problemlos mit weiteren Fußballvereinsarbeiten füllen, bei denen die Altgedienten stets zur Stelle sind.

Nun aber soll es ums Sportliche gehen. Und da lässt sich beobachten, dass der Willi während der Corona-Pause ordentlich zugelegt hat, schon nach wenigen Trainingsminuten kurzatmig ist und nun von seinen Kameraden liebevoll „Wampen-Willi“ gerufen wird. Das HSV-Trikot mit der Aufschrift „Willi 50“ spannt enorm. Ganz anders der Konditions-Konrad, 46, der in den vergangenen Monaten jeden Meter Waldweg auf der Gemarkung seines Heimatortes zigfach beschritten hat. Er hat das Joggen für sich entdeckt, ist fit wie ein Kickschuh und brilliert im Training mit langen Läufen.

Insgesamt müssen aber fast alle Alten Herren feststellen, dass ihnen die Pause nicht gut getan hat. Fitness und Geschmeidigkeit (so weit man in dieser Altersklasse davon noch reden kann) fehlen total und sind auch durch Routine und ein fußballgeschultes Auge nicht mehr auszugleichen. Der einst so gepflegte Trainingskick der AH, nach dem viele Teilnehmer einst im Überschwang der Gefühle meinten, man könne noch heute die erste Mannschaft bezwingen, ist in der Nach-Corona-Zeit zu einem bösen Gehacke geworden. Bei Heiner ist die Hüfte eingerostet, Arno merkt die Arthrose im Fußgelenk mehr denn je, und Kuno weiß nun wieder, dass er in beiden Knien einen Knorpelschaden hat. Hinken statt sprinten, Autsch-Schreie statt Tor-Rufe, zurückziehen statt durchziehen. Auch die AH muss sich erst wieder „eingrooven“.

Aber die Haudegen sind wenigstens wieder auf der Wiese aktiv – anders als der Rudi und der Toni. Rudi ist „während Corona“ zum Radel-Rudi avanciert. Mit seinem schicken E-Bike hat er zwischen April und heute schon ein paar tausend Kilometer runtergeschruppt. Kicken will er jetzt nicht mehr. „Radeln ist gesünder“, artikuliert er überzeugt. Und Toni? Der ist zum Tennis-Toni geworden, rennt jetzt lieber dem kleinen gelben Filzball hinterher, anstatt die „große Pille“ hinten rauszuhauen, so wie er das jahrzehntelang als Verteidiger zuverlässig tat. Man sieht: Auch die AH hat ihren Schwund!

Aber die, die geblieben sind, die ertragen das Gezwicke in allen Körperteilen ritterlich, denn sie sind getrieben von der Aussicht auf die „dritte Halbzeit“. Und die ist trotz Corona geblieben – und für „AHler“ immer noch das Schönste. . . auch mit Abstand.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.09.2020