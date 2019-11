Nichts ausklammern

Da ist sie schon wieder – die Sorge um das zu hohe Defizit der Neckar-Odenwald-Kliniken. Bisher wurde die aufzubringende Summe – natürlich nach Diskussion und Kritik mancher Kreisräte – brav geschultert. Doch damit ist es nun vorbei. Ein Zwölf-Millionen-Verlust für 2019 und folgende hohe Defizite lassen ein „Weiter so“ nicht mehr zu. Der Kreis steht mit dem Rücken zur Wand und muss handeln – vom Bund ist keine Hilfe zu erwarten.

75 Millionen Euro sind seit 2009 in die Kliniken geflossen – jetzt ist es es an der Zeit, die Notbremse zu ziehen. Deshalb ist es zu begrüßen, dass ein Maßnahmenplan erarbeitet werden soll, der auch strukturelle Einschnitte nicht ausklammert. Ein Tabu darf es – zumindest in den Gedankenspielen – nicht geben.

Leicht wird es für die Mitglieder des Kreistags sicher nicht. Auf sie warten im neuen Jahr viele Entscheidungen, die nicht nur die Neckar-Odenwald-Kliniken betreffen, sondern den finanziellen Spielraum des gesamten Kreises und damit auch der Städte und Kommunen.

