Mehr Impulse gefragt

Friede, Freude, Eierkuchen hieß es zum Jahresende im Creglinger Gemeinderat. Nach einem Jahr, das einige Streitpunkte zu bieten hatte – an erster Stelle sei das Wohnbauprojekt in der Rothenburger Straße genannt – gab es in der letzten Sitzung des Jahres die obligatorischen Dankesreden von Bürgermeister, Gemeinderat und Ortsvorstehern. Dabei wurde nicht verhehlt, dass es auch Themen gab, in denen sich Teile des Gremiums und die Verwaltung nicht einig waren – siehe ebenfalls das Wohnbauprojekt Rothenburger Straße oder die Ausweisung von Baugebieten auf den Dörfern.

Stadtrat Karl Haag hat Recht mit dem Hinweis, das Gremium sei keine Ansammlung von „Kopfnickern“, die nur Ja und Amen zur Linie des Bürgermeisters sagen. Andererseits hat das Gremium in den letzten Jahren an eigenem Gestaltungswillen eingebüßt. Die letzte – gescheiterte – Eigeninitiative war der Antrag der SPD auf Einführung eines beratenden Ausschusses für Tourismus und Stadtmarketing. Es dürften künftig gern wieder mehr Impulse aus dem Gremium kommen. So aber gibt vor allem die Verwaltung die Richtung vor.

Der Gemeinderat sollte auch darauf achten, dass nicht zu viele Diskussionen vor allem nicht-öffentlich geführt werden. Das ist zwar einfacher, fördert aber nicht die Transparenz. Jüngstes Beispiel: Der Rabatt für Groß-Verbraucher bei der Wassergebühr. Diese Diskussion hätte man auch öffentlich führen können.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.12.2020