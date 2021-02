Da mussten die Gemeinderäte erst einmal schlucken. 16 Millionen Euro kosten die beiden Neubauten der Kindertagesstätten in Gerchsheim und Großrinderfeld. Das ist alles andere als Peanuts und ist nicht einfach so aus der Porto-Kasse zu bezahlen.

Wie prekär die finanzielle Situation in Großrinderfeld schon ist, dokumentiert der Haushaltsplan 2021. Natürlich ist es schön, dass die Kommune im Ergebnishaushalt noch ein Plus erzielt. Aber die Investitionen von etwas mehr als sechs Millionen Euro sind selbst durch eine Kreditaufnahme von einer Million Euro nicht zu stemmen. Vielmehr muss die Gemeinde auch einen tiefen Griff in die Rücklagen tätigen, so dass diese nahezu aufgebraucht sind.

Und nun kommen die beiden Kindertagesstätten in den nächsten vier bis sechs Jahren hinzu. Kostenpunkt: 14 Millionen Euro – im günstigsten Fall. Die Höhe der Zuschüsse ist ungewiss. Bürgermeister Johannes Leibold rechnet mit 50 Prozent. Mindestens acht Millionen Euro müssen aus der Gemeindekasse aufgebracht werden. Streckt man die beiden Maßnahmen auf drei oder vier Jahre, sind das pro Haushalt zwischen zwei und drei Millionen Euro. Da ist kein anderes Projekt dabei und der Finanzetat eines normalen Jahres ist nahezu erreicht.

Die beiden Neubauten zu stemmen, wird mehr als sportlich, zumal die Machbarkeitsstudie nur die reinen Baukosten ausweist. Was noch alles für Umzug, Möblierung und ähnliches hinzukommt, ist nicht enthalten. Zudem ist unklar, sollte in Gerchsheim ein solitärer Neubau entstehen, was mit dem Gebäude, in dem Dachsbergschule und Kindergarten untergebracht waren beziehungsweise sind, passiert. In Großrinderfeld muss man sich Gedanken machen, ob ein dreigeschossiger Bau mit einer Höhe von 14 Metern in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Wohngebiet passt. Viele Fragen sind offen.

Dass die Ratsmitglieder dem Wunsch des Bürgermeisters nicht folgten, sich schon am Dienstag auf eine Variante möglicher Baukörper in Gerchsheim und Großrinderfeld festzulegen, ist deshalb absolut nachvollziehbar. Wenn solche Summen und zukunftsweisende Maßnahmen zur Debatte stehen, sollte es den Ratsmitgliedern zugestanden werden, eine Nacht darüber zu schlafen und den sicher bestehenden Diskussions- und Nachfragebedarf zu stillen. Mit etwas Abstand und Bedacht kann über eine solche Summe mit ruhigerem Gewissen entschieden werden.

Allerdings setzt die Finanzlage der Kommune die Eckpfeiler, so dass an der jeweils günstigsten Variante kein Weg vorbeiführen dürfte. Doch es muss auch überlegt sein, welche das ist. Und da müssen alle Kosten, Konzepte und Komponenten in die Waagschale geworfen werden. Nicht immer ist, was zunächst am günstigsten erscheint, auch auf lange Sicht die günstigste und auch beste Lösung. Finanzielle Nachschläge, weil nachgebessert werden muss, können mitunter teuer werden. Deshalb ist es wichtig abzuwägen. Nur so können die beiden Kitas zukunftsfähig ausgeführt werden.

Bürgermeister Johannes Leibold schrieb dem Gemeinderat ja an diesem Abend ins Stammbuch, dass nicht alles Wünschenswerte auch umgesetzt werden kann. Aber es muss funktional und von gewisser Haltbarkeit sein.

