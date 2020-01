Kompetenzen klar regeln

Jetzt ist auch dem letzten Zweifler klar, dass es sich bei den Gerüchten der vergangenen Tage und Wochen um ein neues Fußball-Engagement von Felix Magath nicht um einen Medien-Gag von „Flyeralarm“ und den Würzburger Kickers gehandelt hat. Der Ex-Meistertrainer ist zurück im Fußball-Profigeschäft – und dabei wird er maßgeblich an der weiteren Entwicklung des FC Würzburger Kickers beteiligt sein.

Wie sehr er das nun wirklich ist, wurde gestern nicht bekannt. Aber genau das ist der interessanteste Punkt. Wer wirklich denkt, eine Persönlichkeit des Ranges Felix Magath stehe lediglich „mit Rat und Tat“ zur Seite, der gehört zur Gruppe der Fußballromantiker, die immer noch glauben, man könne mit Tradition und Trallala Titel gewinnen. Magath wird sehr wohl das operative Geschäft beeinflussen, wenn nicht sogar mitprägen.

Das wiederum erfordert bei den handelnden Personen im sportlichen Bereich eine große Offenheit und vermutlich auch Leidensbereitschaft. Der 66-Jährige wird Dinge, die ihm missfallen, knallhart ansprechen und versuchen, sie schnellstmöglich zu ändern. Das Wichtigste hierbei wird sein, dass in einem Organigramm ganz klar festgelegt ist, welche Kompetenzen Felix Magath besitzt und zu welchen Sachverhalten er sich auch öffentlich äußern darf, soll oder sogar muss. „Das Ding“ darf nicht zu einer „One-Man-Show“ werden. Zudem soll der Name Magath den Kickers Türen öffnen, Transfers erleichtern und auch bei der Stadt mehr Schwung in die Stadion-Thematik bringen.

Interessant ist der FWK-Ansatz allemal: In Zeiten, in denen alle nach Innovationen und technischen Hilfen im Fußball gieren, haben sich die Kickers einen Mann geholt, der die „Basics“ mit Vehemenz vertritt. Ob das bei der heutigen Trainer- und Spielergeneration wie gewünscht funktioniert, bleibt spannend zu beobachten.

