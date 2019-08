Gemengelage birgt Zündstoff

Die Kickers haben wieder einen Plan! Nein, das soll nicht heißen, dass der FWK zuletzt ohne Ziel umher irrte, doch nun haben sie wieder ein Leitmotiv, an dem sich alle handelnden Personen orientieren und auch messen lassen können. „3x3“ und „2x2“ waren ähnliche Projekte.

Doch was taugt „Z 25“ wirklich? Da gilt es etwas genauer hinzuschauen: Der Plan ist sehr langfristig angelegt. Dies hat zweierlei Gründe. Erstens: Aktuell sind „die Rothosen“ finanziell, im Vergleich zur Drittliga-Konkurrenz, limitiert. Riskante Investitionen, wie beispielsweise in Kaiserslautern, wird es nicht geben – und das ist gut so. Zweitens: Die Stadionfrage ist weiter ungeklärt. Fakt ist: Die Kickers können erst wieder seriös wachsen, wenn sie in einer neuen, modernen Spielstätte ihre Heimbegegnungen austragen können. Zusätzlich muss man wissen, dass die Deutsche Fußball Liga (DFL) kaum eine weitere Zweitliga-Saison in der aktuellen „Flyeralarm-Arena“ dulden würde. Ein allzu rascher sportlicher Aufstieg ist also im Grunde gar nicht erstrebenswert, weil sonst erneut weitere Sanierungen und Ausbaumaßnahmen Millionen verschlingen würden; Millionen, die in einem Neubau besser investiert wären. Stellt man diese Tatsache dem sportlichen Ehrgeiz von Trainer und Spielern entgegen, so birgt diese Gemengelage Zündstoff.

Sechs Jahre – dieser Zeitraum ist, trotz allem Verständnis für etwaige Unwägbarkeiten, zu weit gefasst. „3x3“ und „2x2“ waren knackiger und deshalb auch erfolgreich – zumindest kurzfristig. Bei „Z 25“ besteht die Gefahr, das nötige Tempo und damit das Ziel aus den Augen zu verlieren. Wer weiß, was in sechs Jahren ist? Vermutlich wird kein einziger Spieler, der gestern die neuen Pläne „live“ vernommen hat, 2025 noch für die Kickers spielen. Kann man also die aktuelle Mannschaft für „Z 25“ begeistern? Wohl kaum.

