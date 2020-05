Gelungene Premiere

Die Neugier war groß, wie der neue Bürgermeister sich bei seiner ersten Gemeinderatssitzung schlagen wird. So mancher Zuhörer war nur deswegen in die Stadthalle nach Lauda gekommen. Die Premiere ist gelungen. Man erlebte einen ruhigen und aufmerksamen Dr. Lukas Braun, der souverän und mit Nachdruck durch die mit 13 Punkten doch sehr umfangreiche Tagesordnung führte, aber keinem Gemeinderat den Redebeitrag beschnitt. Die Köpfe rauchten, doch der Saal brannte nicht . Und Braun fand klare Worte zum Haushalt: Die Stadt muss sparen.

So sprach Gemeinderat Herbert Bieber am Ende der Sitzung denn auch ein Lob für die Versammlungsleitung durch den neuen Rathauschef aus. Erwähnenswert fand Bieber die Tatsache, dass nicht vor jedem Punkt zur Einführung in den Sachverhalt eine Meinungsäußerung des Bürgermeisters stand, sondern nur kurze Erläuterungen erfolgten. „Das sind wir anders gewohnt“, freute er sich über den neuen Stil der Verwaltung.

Im Rathaus weht seit einigen Wochen ein anderer, ein frischer Wind, der auch im Gemeinderat zu spüren sein sollte. Der vielzitierte und angemahnte Neuanfang von Gemeinderat und Bürgermeister hat mit „dem Neuen“ am Montag schon einmal begonnen. Alle drei Fraktionen hatten bei der Amtseinführung von Braun zugesagt, tatkräftig mitwirken zu wollen. In den nächsten Wochen und Monaten können sie für die Umsetzung sorgen.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 27.05.2020