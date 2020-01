Geld gut angelegt

Berichte über sanierungsbedürftige Schulen sind fast täglich in den Medien zu lesen oder zu sehen. Walldürn ist da keine Ausnahme – siehe die Grundschule in Rippberg. Hier besteht Handlungsbedarf. Das Thema beschäftigt Gemeinderat und Verwaltung seit Jahren – jetzt geht es an die Umsetzung. Das ist höchste Zeit. Das ist wichtig und richtig, damit Schüler und Lehrer Räume und Rahmenbedingungen bekommen, in denen Lernen und Lehren Freude bereiten. Und damit die Schüler mit einer guten Basis in die weitere Zukunft gehen. Denn in der Grundschule werden die Weichen für das weitere Leben gestellt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.01.2020