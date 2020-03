Fremdenhass geschürt

Bürgermeister Maertens versuchte am Montag, mit seiner 15-minütigen Erklärung den Kopf aus der Schlinge zu ziehen und den Vorwurf der Vorspiegelung falscher Tatsachen zu entkräften. Es gelang ihm nur stückweise.

Fakt ist, und das belegte Maertens mit der Auflistung von Waffenfunden durch den Fachbereichsleiter 3, Andreas Buchmann, dass Schreckschusspistolen, Schlagwaffen, Munition, Klappmesser und auch eine Spaltaxt in verschiedenen Sozialunterkünften der Stadt seit Anfang 2017 gefunden wurden. Die exakte Herkunft als auch der genaue Fundzeitpunkt der Waffen, die der Bürgermeister in der mittlerweile schon legendären Pressekonferenz Mitte März 2019 der FN-Redaktion präsentiert hatte, bleiben aber nach wie vor ungeklärt. Ein Samurai-Schwert zum Beispiel liegt schon seit Jahren, wie Buchmann nach hartnäckigem Nachfragen von FBL-Stadtrat Andreas Schäffner zugab, bei der Stadtverwaltung sozusagen im Fundamt.

Der Bürgermeister schaffte es am Montag nicht, den Verdacht zu entkräften, er habe wahllos verschiedene Waffen zusammengetragen, um damit den teuren Security-Einsatz zu rechtfertigen. Unverantwortlich ist auch, dass er damals den Eindruck erweckte, die Waffen stammten alle von Flüchtlingen. Erst am Montag räumte er ein, dass einige auch Personen „ohne Flüchtlingseigenschaft“ gehörten. Der Bürgermeister schürte damit Fremdenhass. Das ist das eigentlich Schlimme an dieser Waffenaffäre und bleibt unverzeihlich.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 04.03.2020