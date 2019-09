Fluch und Segen

Sie will ihren eigenen und somit einen anderen Weg gehen, als dies in den Amtsstuben des Rathauses in den vergangenen 24 Jahren üblich war. Dies machte Anette Schmidt bei ihrer Antrittsrede deutlich. Die Zeichen stehen also auf Veränderung. Und genau das war es auch, was die Bürger mit ihrem Votum zum Ausdruck brachten, als sie Amtsinhaber Wolfgang Vockel abstraften.

Anette Schmidt haben die Bürger eine andere Amtsführung am ehesten zugetraut. Dies brachten sie mit ihrer Stimmabgabe zum Ausdruck. Über 45 Prozent bei vier Konkurrenten im zweiten Wahlgang sind ein starker Vertrauensbeweis. Auf den ersten Blick ein Segen.

Auf den zweiten Blick jedoch kann dieser deutliche Wahlsieg aber auch eine Hypothek oder gar ein Fluch sein. Landrat Frank brachte es auf den Punkt, als er von einem „Rucksack voll Erwartungen“ sprach. Das kann eine gehörige Last sein, wenn man sich aufmacht, neue Wege zu beschreiten. Viele, die unzufrieden waren, hoffen nun, in ihrem Sinne „bedient“ zu werden.

Aber eine kommunalpolitische Kehrtwende ist nicht zu erwarten. Auch Tauberbischofsheim ist bei allen Vorhaben auf finanzielle Unterstützung angewiesen, hängt am finanziellen Tropf von Bund und Land. Da sind die Spielräume und -felder begrenzt. Nicht alles, was wünschenswert ist, kann auch realisiert werden. Die Kleinschwimmhalle könnte ein erster Testfall für die mannschaftliche Geschlossenheit werden. In vielem ist man fremdbestimmt. Allein im Umgang miteinander ist man von äußeren Faktoren unabhängig.

Anette Schmidt will die Bürger auf ihrem Weg mitnehmen. Sie sieht sich als eine Art Teamplayer mit Kapitänsbinde, als „prima inter pares“ (als Erste unter Gleichen). Gemeinsam die Stadt und ihre Stadtteile voranbringen, lautet ihre Devise. Sie will die Bürger ins Boot holen, setzt auf deren Engagement. Aber auch diese Ressource ist begrenzt.

Neben einem anderem Umgang miteinander sind auch neue Ideen gefragt, insbesondere für die Wiederbelebung der Fußgängerzone.

Für den Erfolg einer Bürgermeisterin ist Bürgernähe nur ein Gradmesser. Lebensqualität und wirtschaftliche Prosperität sindgenauso wichtig.

