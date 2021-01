Erst anfangen, dann aufhören

Na, das war doch mal eine Aussage: Johannes Benz und die Mehrheit seiner Fraktion hoffen, dass „die Hallenbaddiskussion erstmal vorbei ist“. Er und seine Fraktionskollegen zeigen so klare Kante gegen einen Neubau als Ersatz für das Kleinschwimmbad. Das verwundert ein wenig. Denn im Gemeinderat hat noch keine fundierte und mit Zahlen untermauerte Diskussion zum Hallenbadneubau stattgefunden.

Bislang ging es in erster Linie darum, ob der Betrieb der Kleinschwimmhalle fortgeführt wird. Und Gemeinderat und Verwaltung haben dabei auf Zeit gespielt. Sie hofften, mit wenigen Mitteln die Kleinschwimmhalle so lange wie möglich in Betrieb zu halten und so eine Entscheidung auf die lange Bank schieben zu können.

Landratsamt und Eigentümer der Einrichtung haben ihnen aber einen Strich durch diese Zeitrechnung gemacht. Jetzt ist guter Rat teuer, beziehungsweise ist es schon längst überfällig, das Thema zu beraten.

Eine Machbarkeitsstudie liegt seit geraumer Zeit vor. War sie schon einmal Thema in einer öffentlichen Sitzung? Fehlanzeige. Warum nicht? Solche sensiblen Projekte, mit gewaltigen finanziellen Auswirkungen und großer Aufmerksamkeit in der Bevölkerung müssen konsequent und fundiert aufgearbeitet werden.

Sicherlich ist ein Hallenbad für eine Kommune ein Luxusprojekt und nicht eine Pflichtaufgabe – aber es ist eine Herzensangelegenheit für die bisherigen Nutzer, ganz gleich ob Privatperson oder Verein. Es ist für die Bürger eine liebgewonnene Gewohnheit und ein Stück Lebensqualität.

Deshalb ist es dringend notwendig, fundierte Fakten, das heißt hier konkrete Zahlen, vorzulegen. Der Bürger muss wissen, was eine solche Einrichtung die Stadt jährlich kostet, nachdem zuvor alle Möglichkeiten ausgelotet und Ideen gesammelt wurden. Hier böte sich ein runder Tisch mit betroffenen Vereinen und Gruppen an, wie man ein solches Bad am kostengünstigsten betreiben kann. Nur so kann man eine Entscheidung für alle transparent und nachvollziehbar machen. Und erst dann kann man im Gemeinderat überhaupt von einer Diskussion sprechen, die man beenden sollte.

