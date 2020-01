Auch wenn man Falsches gebetsmühlenartig wiederholt und immer wieder in öffentlichen Diskussionen in die Runde wirft, wird es dadurch nicht richtig. Dem Königeimer Gemeinderat und der Verwaltungsgemeinschaft Tauberbischofsheim/Königheim/Großrinderfeld/Werbach die Schuld in die Schuhe zu schieben, dass weitere Windräder nördlich von Pülfringen gebaut werden dürfen, ist schlichtweg nicht richtig. Fakt ist, dass die Vorrangfläche im Regionalplan ausgewiesen wurde und damit für den Bau von Windrädern privilegiert ist, auch wenn sie im Flächennutzungsplan nicht vorgesehen ist.

Damals lautete die Vorgabe aus Stuttgart: „Der Windenergie muss genügend Raum gegeben werden“. Um nicht in den Verdacht einer Verhinderungsplanung zu kommen, hat man die Fläche deshalb in den Flächennutzungsplan aufgenommen. Alles andere wäre ein unnützes Säbelrasseln ohne Aussicht auf Erfolg gewesen. Es galt damals, den Bau von 20 Windrädern rund um Pülfringen zu verhindern. Und dies gelang.

Dass nun sechs statt damals im Raum stehender drei Anlagen möglich sind, steht ebenfalls auf einem anderen Blatt. Fakt ist, dass die drei damals prognostizierten Anlagen auf Gemeindegebiet errichtet werden sollten. Und nur darüber hat die Kommune auch eine Handhabe.

Dass die EWE in die Vorrangfläche noch drei weitere Windkraftanlagen stellen will, ist legitim, so lange die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden. Ein Energie-Konzern ist hier nichts anderes, als ein Wirtschaftsbetrieb, der auf für ihn ausgewiesenen Gewerbeflächen seine Produktivität erhöhen will.

Dass der Projektierer dies aber auch kann, liegt an den Eigentümern der Standort-Flächen und somit auch an Pülfinger Bürgern, die Pachtverträge unterschrieben haben. Nur sie hätten den Bau verhindern können. Also muten die Eigentümer ihren Nachbarn die Windräder zu. Mit den Vorwürfen in Richtung Gemeinderäte und Projektierer werden hier die falschen Bauern geschlagen.

