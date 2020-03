Der Geburtstag

Unser Sohn hat seiner kleinen Schwester heute gesagt, dass ihr vierter Geburtstag im April wegen des Coronavirus ausfällt und sie ein weiteres Jahr lang Drei bleiben muss. Auweia. Sie können sich vielleicht vorstellen, was da los war.

Nein, das war nicht nett von unserem Sohnemann. Zu seiner Verteidigung muss ich aber sagen, dass er in dem Moment ziemlich frustriert war. Meine Frau und ich hatten ihm nämlich kurz zuvor erklären müssen, dass die anlässlich seines siebten Geburtstags – ebenfalls im April – geplante Feier mit seinen Freunden leider ausfallen muss. Wegen Corona natürlich.

Er hat das zwar ohne großes Murren eingesehen. Der Stachel saß aber offenbar dennoch sehr tief. Und es tut meiner Frau und mir auch von Herzen leid – für beide. Ja, das ist zum Heulen.

Das ist es in diesen Wochen der Ausgangsbeschränkungen natürlich in ganz vielen Familien. Kindergeburtstag, Ehejubiläum, Taufe, Kommunion, Konfirmation, Hochzeit. Alles Feste der Freude, der Freunde und Familien. Alles abgesagt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben? Mag sein, aber zunächst einmal ist das alles extrem traurig und frustrierend. Wenn ich mir vorstelle, dass meine eigene, monatelang geplante Hochzeit – der schönste Tag im Leben – plötzlich einfach nicht hätte stattfinden können. Nein, das will ich mir gar nicht weiter ausmalen. Mein Mitgefühl gilt an dieser Stelle all denen, die jetzt in dieser Situation sind. Ich wünsche ihnen, dass, wenn diese fürchterliche Krise irgendwann überstanden ist, all die Feste nachgeholt werden können und unvergesslich schön werden.

Eins noch: Unser Sohn hat sich – ganz großer Bruder – bei seiner Schwester noch für sein verbales Vergehen in aller Form entschuldigt und ihr versichert, dass sie natürlich Vier wird. Da könne auch das blöde Coronavirus nichts dran ändern. So sieht‘s aus.

Und den abgesagten Kindergeburtstag holen wir natürlich nach. Versprochen.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 31.03.2020