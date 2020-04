Der erste Schritt ist getan

Manchmal hilft ein reinigendes Gewitter. Im Fall Lauda-Königshofen musste mit der Bürgermeisterwahl allerdings schon ein mächtiger Orkan her, um die Luft etwas zu säubern. In der ersten Gemeinderatssitzung nach dem Überraschungsergebnis der Nachwahl war der Wille bei den Stadträten nach einem Neubeginn zu spüren, zwar noch etwas zaghaft aber im Ansatz deutlich.

Es war erfrischend zu erleben, wie auf einmal bei den Sachthemen die Standpunkte sogar innerhalb der Fraktionen kontrovers auseinandergingen. Frei von der Leber argumentierten die Stadträte, ohne Fraktionseinheitsmeinung, munter drauf los. Sie verhalfen so allen Gemeinderäten, fraktionsübergreifend, als auch den Zuhörern in der Diskussion über den Verkauf des Bahnhofs Lauda sowie die Neugestaltung des Klostervorplatzes in Gerlachsheim zu einer konstruktiven Meinungsfindung und vor allem transparenten Beschlussfassung. Das tat richtig gut.

Wenn der Gemeinderat auf dieser Basis weiterarbeitet, wird er wesentlich dazu beitragen, das entstandene Negativ-Image der Stadt Lauda-Königshofen wieder aufzupolieren. Der erste Schritt in diese Richtung wurde am Donnerstag gemacht, den zweiten können alle drei Fraktionen dann ab 3. Mai gemeinsam mit dem neuen Bürgermeister tun – nicht nur zum Wohle der Stadt und seiner Bürger, sondern endlich vor allem auch wieder für ein gedeihlicheres Miteinander.

In diesem Sinne: „Glück auf Lauda-Königshofen!“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020