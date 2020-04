Corona-Kolumne: Wir sehen uns!

Alle paar Tage besuchen wir mit den Kindern Oma und Opa. Mensch, das ist immer ein großes Hallo und alle – vor allem natürlich die Kinder – haben großen Spaß an den in letzter Zeit selten gewordenen Treffen.

Unverantwortlich? Ganz und gar nicht. Eine Bereicherung ist das. Für alle Beteiligten.

Die Digitalisierung macht’s möglich. Via Smartphone reist unsere Familie samt Dackel Joschi IV mal eben ins Ruhrgebiet zum Opa. Es dauert einen Moment, bis die Verbindung steht. Dann ist der Ton da und der Opa freut sich, uns zu hören. Sehen können wir ihn noch nicht, weil er – wie sonst auch, sein Mobiltelefon erstmal ans Ohr hält. Großes Gelächter. Dann aber setzt sich die Kamera in Bewegung. Wir sehen Haare, einen Kopf, den Opa. Jubel. Die Kinder sind begeistert.

Mit etwas Akrobatik passen bei uns tatsächlich vier menschliche Köpfe und ein Dackelschädel gleichzeitig ins Bild. Der Opa hat es da etwas leichter und freut sich sichtlich, uns alle zu sehen und zu hören.

Es sei schon sehr still geworden. Seine Wohnung verlasse er seit zwei Wochen eigentlich gar nicht mehr. „Zum Glück gibt es die Musik von Led Zeppelin, Eric Clapton und Co“, lächelt er in die Kamera. Und jede Menge gute Bücher. Die Kinder erzählen von den Quarantäne-Aktivitäten der letzten Tage. Von Waldspaziergängen, vom Grillen, Basteln und Stunden am „Strand“ (Sandkasten). Natürlich auch vom Corona-Test. Wir sind selbst überrascht, wie viel wir, trotz Ausgangsbeschränkung, doch erlebt haben.

Zurück in der Region Odenwald-Tauber machen wir auch noch gleich einen Abstecher zur Oma, die eigentlich nur zehn Minuten Fußweg weit weg wohnt. Auch hier hört man erstmal nur was, dann erkennen wir immerhin die Küche. Und dann dreht die Oma ihr Handy um. „Ach, da seid Ihr ja.“

Auch sie, die sonst irgendwie immer unterwegs ist (als Rentner hat man ja keine Zeit), bleibt jetzt lieber zu Hause. Das Virus, vor allem die Berichte aus Italien und Spanien, aber auch die Nachrichten aus unserer Region, haben sie sehr beeindruckt. „Das macht einem schon Angst“, gibt sie zu. Die Kinder bringen sie schnell auf andere Gedanken und erzählen erneut von ihren Erlebnissen. Es wird wieder viel gelacht, und das tut allen saugut – auch aus der Ferne. Deshalb steht fest: Wir sehen uns!

Liebe Eltern, liebe Großeltern, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020