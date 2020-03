Corona-Kolumne: Tief durchatmen

Knapp drei Tage hat es gedauert, bis wir über das Testergebnis informiert wurden. Dann der erlösende Anruf aus dem Gesundheitsamt: „Ihr Sohn ist nicht Corona-positiv“.

Mensch, da ist uns aber mal ein ordentlicher Stein vom Herzen gefallen. Ein ganzer Felsbrocken war das.

„Ich hab’s Euch ja gesagt. Ich habe kein Corona“, stellt unser Bursche sofort klar, was er natürlich nicht wissen konnte, sich aber offensichtlich ganz fest wünschte. So lässig er das rüber bringt, so deutlich merken wir, wie angefasst er ist. Und wie stark das Ganze diesen kleinen Menschen in den vergangenen Tagen belastet hat.

Corona hier, Corona dort – auch er hat selbstverständlich mitbekommen, wie schlimm dieses Virus ist. Und er hat natürlich die Sorge seiner Eltern gespürt.

Jetzt ist alles gut? Nein, so kann man das sicher nicht sagen. Wir dürfen einmal kräftig durchatmen. Das haben wir uns verdient.

Ansonsten ändert sich an unserer Situation eigentlich nichts. Wir bleiben wie bisher so gut es geht zu Hause – in Sicherheit. Und wir hoffen, dass sich alle weiter brav an die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote halten. Denn das ist für viele, viele Menschen, die das jetzt noch gar nicht wissen (können), überlebenswichtig.

Dass es immer noch Personen mit extrem langer Leitung (vornehm ausgedrückt) gibt, habe ich die Tage wieder festgestellt. In einem Garten sah ich fünf junge Leute gemütlich zusammensitzen und Shisha rauchen. Da habe ich mir erlaubt, mal höflich nachzufragen. Um dann – entgegen meiner Natur – richtig laut zu werden.

Erst recht, als mir einer der Herren mit zitternder Stimme erklären wollte, dass es sich um eine Familienfeier handele, die ja erlaubt sei. Noch dazu seien sie alle getestet und deshalb spreche ja nix dagegen, sich zu treffen. Ich kann Ihnen sagen, da wäre ich fast geplatzt. Zum Glück haben der junge Mann und seine Truppe das wohl auch gemerkt und fix ihre Sachen gepackt.

Liebe Eltern, reden Sie mit Ihren Kindern (auch den älteren) und bleiben Sie, wenn es geht, zu Hause. Bleiben Sie außerdem gesund, und bitte auch fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020