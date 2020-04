Corona-Kolumne: Sorge um Oma und Opa

Wir geben uns sehr viel Mühe damit, dieses fiese Virus so weit wie möglich aus dem Alltag unserer Kinder fernzuhalten. Aber so ganz und gar, das wissen Sie, geht das natürlich nicht. Erst recht nicht, wenn man schon eine amtlich angeordnete Quarantäne inklusive eines Besuchs der Abstrichstelle hinter sich hat.

Ungeachtet dessen muss man quasi täglich erklären, wieso kein Kindergarten ist, weshalb man keine Freunde besuchen kann und warum Oma oder Opa nicht mehr kommen (dürfen).

Wegen Corona, ja. Aber damit lassen sich auch eine Dreijährige und schon gar nicht ein fast Siebenjähriger lange abspeisen. Sie wollen es genau wissen und fragen, und fragen, und fragen.

Beim Thema Oma und Opa sind die beiden besonders hartnäckig: „Sind die krank? Haben die Corona? Geht’s denen gut?“ „Nein, nein und ja“. Als Antwort ist das den Kindern zu wenig.

Wir geraten in akute Erklärungsnot. Also: „Wir sehen uns nicht, weil Omas und Opas eben schon älter sind und so eine Krankheit nicht so gut verkraften wie Ihr Kinder oder wir Eltern. Für sie ist dieses Virus einfach besonders gefährlich“, sagen wir und tappen prompt in die Falle.

„Sterben die dann?“, kommt sofort die Gegenfrage, die es eigentlich zu vermeiden galt. „Nein, aber wir wollen einfach kein Risiko eingehen. Wir machen das zu deren Schutz, damit sie gar nicht erst krank werden.“ Da macht es schon wieder „ratter, ratter“ in den kleinen Köpfchen. „Gut, dann machen wir das so. Die Oma soll dann aber niemand anderen reinlassen“, sagt mein Sohn mit Nachdruck. „Genau“, stimmt meine Tochter zu und hebt den Zeigefinger, „das ist nämlich wichtig.“ Da hat sie zweifellos recht. Wir geben es weiter.

Liebe Eltern, liebe Kinder, liebe Omas und Opas, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.04.2020