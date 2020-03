Täglich neue Schreckensmeldungen über das Coronavirus, eine ständig steigende Zahl der Infektionen, Ausgangsbeschränkungen und große Sorgen überall. In unserer Familie gibt es aber dennoch einen, den das alles ziemlich kalt lässt.

Dackel Joschi IV (Name von der Redaktion nicht geändert) findet die Auswirkungen der Krise einfach nur gut. Viel besser hätte es für ihn gar nicht laufen können. Corona ist „wau“.

Frauchen, Herrchen und die beiden „Geschwister“ sind jetzt immer da. Vorbei ist die Zeit, in der dieser extrem liebesbedürftige Dackel-Mann immer wieder mal einige Stunden allein im Haus sein musste.

Plötzlich haben alle Zeit für ihn, freuen sich auf ausgiebige Waldspaziergänge und Schnüffel-Exkursionen.

Morgens kann Hund sich auch mal unter irgendeine Bettdecke mogeln und das „Hol das Stöckchen“-Spiel im Garten ist auf einmal wieder ein willkommener Zeitvertreib.

Und als wäre das nicht genug Balsam auf der Hundeseele, spielt dieser Tage auch noch das Wetter mit, so dass sich der rauhaarige Geselle seine nach wie vor dringend notwendigen Ruhephasen in der Sonne fläzend gönnen kann. Was für ein Hundeleben.

Wir gönnen es ihm. Und haben auch etwas davon, denn in Zeiten wie diesen zeigt sich mal wieder eindrucksvoll, wie bereichernd ein Haustier für das Familienleben ist. Auch als Trostspender. Nicht umsonst bezeichnen unsere Kinder Joschi IV im Brustton der Überzeugung als ihren „kleinen Bruder“.

Liebe Eltern, liebe Kinder, bleibt gesund und fröhlich. Glück auf!

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.03.2020