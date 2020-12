Was im FN-Interview vom 28. November schon durchklang, ist nun Gewissheit: Roland Burger möchte in Buchen in seine dritte Amtszeit als Bürgermeister gehen. Die zurückliegenden 14 Jahre seiner Amtszeit sind eine Erfolgsgeschichte: Der heute 58-Jährige hat die Stadt finanziell wieder auf feste Beine gestellt und zudem Großprojekte wie den Bau der Stadthalle oder die noch im Gange befindliche Erweiterung des BGB gestemmt. Auch die fällige Stadtsanierung ist gut angelaufen. Viel wichtiger ist aber, dass er aus der Vision, Buchen attraktiv für junge Familien zu machen, Realität hat werden lassen. Hierzu waren die vielen neuen Baugebiete existenziell. Burger verfügt nach knapp 30 Jahren im Beruf des Bürgermeisters (zuvor war er in Osterburken Stadtoberhaupt) eine Erfahrung in der Kommunalpolitik, die ihresgleichen sucht. Diese möchte er weiter zugunsten der Stadt einbringen. Er hat weiter Bock auf Buchen. Im Gemeinderat herrscht eine fast schon unheimliche Harmonie – die Räte danken nach ihren Wortmeldung mehr als dass sie kritisch nachfragen. Vielleicht müssen sie das aber auch nicht. Angesichts dieser Fakten wird es ein Gegenkandidat im kommenden November schwer haben. Die einzige Gefahr, die Burger fürchten muss, ist die, dass die Bürger heutzutage mehr und mehr abwählen als wählen. Der Wunsch nach visueller Veränderung ist oft größer als der nach politischer Kompetenz. Beispiele hierfür hat es in den vergangenen Jahren in Ravenstein und Adelsheim gegeben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.12.2020