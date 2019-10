Bitte mehr Sachlichkeit!

Da in Deutschland, so heißt es ja, 80 Millionen Fußball-Bundestrainer leben, zähle ich mich logischerweise auch dazu. In dieser Eigenschaft habe ich die jüngsten beiden Auftritte „unserer“ Nationalmannschaft verfolgt – und vor allem das, was dann dazu gesagt und geschrieben worden ist. Und bei dieser Betrachtung und der Beurteilung des Geleisteten „der Mannschaft“ muss ich mich schon fragen, ob da alle noch ihre sieben Fußball-Latten am Zaun haben: Erst wurde die Bubi-Truppe wegen sehr ordentlicher 45 Minuten beim 2:2 gegen Argentinien zum Titelfavoriten für die folgenden drei bis vier Welt- und Europameisterschaften erhoben, dann, nach dem hüftsteifen Auftritt gegen Estland, zur Thekenmannschaft degradiert.

Ich rufe alle übrigen 79 999 999 Bundestrainer zur Sachlichkeit auf! Denn: Was ist denn geschehen? Die Einschätzung der Argentinien-Darbietung war doch so übertrieben, als würde man einem Abiturienten nach einem guten Deutschtest gleich den Literaturnobelpreis vorhersagen. Was bringt es dem Weitspringer, wenn er in der Qualifikation Weltjahresbestleistung springt und im Finale nur noch Weiten erreicht, die ihm gerade noch Bronze beim Sportabzeichen garantieren? Nichts! Geliefert werden muss im Sport, wenn es darauf ankommt. Und deshalb ist das staksige 3:0 in Estland unendlich Mal mehr wert als das 45 Minuten lang hübsch anzusehende 2:2 gegen Argentinien.

Dazu gilt es, emotionslos und mit Kühle die Leistungen der ach so glorifizierten deutschen Talente einzuordnen. Okay, diese Gnabry-Granate hat schon was drauf, und seine Torausbeute (zehn Buden in elf Länderspielen) deutet an, dass das einer ist, der nachhaltig Leistung im Adler-Trikot bringen kann. Und der Rest? Den gewiss guten Niklas Süle hinten ohne Hummels und Boateng (zumindest mit einem davon) an seiner Seite spielen zu lassen und ihn stattdessen mit Ginter, Koch oder Tah zu flankieren, ist ein bisschen so, also würde man die Käfer-Gruppe des Kindergartens „St. Irgendwas“ ohne Aufsicht auf den Abenteuerspielplatz lassen.

Und bei aller Wertschätzung: Ein Nadiem Amiri und ein Luca Waldschmidt müssen nicht zur A-Nationalmannschaft eingeladen werden, nur weil sie im Sommer Leistungsträger der U21 waren. Die müssen sich mal weit hinten anstellen. Babyface Kai Havertz ist ein Guter. Doch auch der muss sich mal auf Champions-League-Niveau stabilisieren, um in der Nationalmannschaft Leistungsträger werden zu können. Dabei ist sein Verein Bayer Leverkusen in der Königsklasse gerade nur Sparringspartner für den Rest der Gruppe D. Dann ist da noch Julian Brandt? Für mich ist das ein gnadenlos Guter – ein gnadenlos guter Schönspieler, einer, der beim 5:0 auch noch das 6:0 mit der Hacke macht, aber in Situationen, in denen es darauf ankommt, Fehlpässe en masse spielt und sich wegduckt (siehe Estland). Furchtbar! Der soll sich noch weit hinter Amiri und Waldschmidt anstellen.

Alles in allem ist es ja nett, dass „unser Jogi“ den vor der Loser- WM 2018 verschlafenen Trend des Umschaltspiels nun erkannt hat. Das Blöde ist: Er hechelt schon wieder hinterher. Andere Nationen werden uns 2020 wieder zeigen, wie es mit dem Fußball weiter gegangen ist. Deutschland war auch im Fußball mal das Land der „Dichter und Denker“. Und heute: das Land der Schönredner und Nachahmer.

