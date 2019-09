Aufheben, die Dinger!

Schluss, aus und vorbei: Am Montag um 18 Uhr war endlich Schluss mit dem Geschacher um Fußballprofis. Das Transferfenster schloss, die Kader der Bundesligisten sind nun fix. Die schwierige Phase für die Manager ist vorbei, allerdings hat die knifflige Zeit für „wahre Fans“ nun begonnen. Für viele Anhänger steht nun nämlich die schwierige Entscheidung an: Welchen Namen lasse ich mir auf das brandneue Trikot meines Lieblingsvereins flocken?

Vor allem die Eltern von fußballverrückten Kindern sind da gefordert, denn so ein Trikot mit dem Namen eines Spielers kann ganz schnell zu einer teuren Fehlinvestition werden. Drei Beispiele sollten hier Warnung für Mamas und Papas sein, die ihren Zöglingen etwas Liebes tun wollen: Da ist zunächst einmal der Dreikäsehoch, der vor einem Jahr entzückt war von den Darbietungen des Joelinton bei 1899 Hoffenheim und dessen Namen stolz auf dem Rücken tragen wollte. Klaro, zu Weihnachten gab es ein Trikotchen mit der Nummer 34 und Joelinton. Und jetzt? Nur ein Jahr kickte der Sturmbulle für die Kraichgauer. Während „Joe“ nun in England eine Schweinekohle verdient, haben es die Eltern des Joelinton-Fans zum Fenster hinausgeschmissen. Kosten: 80 Euro plus elf für den Flock.

Der „Ein-Jahres-Starkicker“ ist kein Einzelfall: Da ist nämlich auch der Westfalen-Wicht, der soooo sehr für den BVB schwärmt. In der D-Jugend spielt er Verteidiger und wollte so gut werden wie – Abdou Diallo. Der kam im Sommer 2018 aus Mainz, spielte stark, der Papa vom Westfalen-Wicht kaufte das „Schwarz-Gelbe“ mit der Nummer 4 „Diallo“ – und nun kann es im Schrank hängen bleiben. Der Abwehrspieler ist nämlich schon weiter gezogen – nach Paris. Kosten für die Westfalen-Familie: 85 Euro plus zehn für den Flock.

Ein paar Kilometer weiter beim Ruhrpott-Rivalen Schalke schaut der Knirps, der sich vor zwölf Monaten für „13 Rudy“ entschieden hatte, nun auch in die Röhre (85+13 Euro). Der Supertechniker ist bereits weiter nach „Hoffe“ gewechselt. Den juckt die Anzahl verkaufter S04-Rudy-Trikots freilich gar nicht.

Bayern-Fans sollten sich also gut überlegen, ob sie 90 (!) plus zehn Euro investieren, um „10 Coutinho“ auf dem „Buckel“ zu präsentieren. Denn wenn dem FCB 2020 die 120 Millionen Ablösesumme für die Kaufoption des Brasilianers zu viel sind, dann ist der Edel-Kicker plötzlich wieder in Barcelona oder sonst wo auf der Welt. Und Tausende haben dann das FCB-Couthino-Leiberl „nutzlos“ im Schrank hängen.

Doch in den Causae BVB und Rudy gibt es auch Lösungsansätze für „wertlose Trikots“: Die Herren Mario Götze und Mats Hummels sind nach ihren Gastspielen beim FC Bayern ja wieder zur „echten Liebe“ zurückgekehrt. Die frustrierten Fans von einst können die Hummels-Meistertrikots von 2011 und 2012 und das von Götze 12/13 wieder rauskramen und stolz ins Stadion tragen. Ähnlich freuen sich die Hoffe-Fans über die Rückkehr von „Basti“ Rudy – wenngleich die Rückennummer von 6 auf 16 „gestiegen“ ist. Also: Stets aufheben, die Dinger! Vor allem Pizarro-Fans wissen, weshalb…

Gescheiter finde ich so wie so den „Lösungsansatz“, ganz von den Spieler-Namen auf den Trikots abzuweichen: „Hans 5“, „Bierlieb 99“ oder „Hasi 10“ sind individuell sowie zeitlos – und unabhängig vom Wechsel-Wahnsinn im Profifußball.

