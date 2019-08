Alternativloses Wagnis

Heute starten die Würzburger Kickers in die fünfte Saison im Profifußball in Folge. Der FWK hat sich etabliert, wandelt aber stets zwischen der Sehnsucht nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga und der harten finanziellen Realität in der 3. Liga. Vor der Spielzeit 2019/20 ist diese Kluft noch einmal größer geworden. Trotz des in etwa gleichen Etats wie in der Vorsaison (nach FN-Schätzungen knapp 3,5 Millionen Euro, offizielle Zahlen gibt es nicht) ist es auf den ersten Blick nicht gelungen, die fußballerische Substanz der Mannschaft zu halten. Doch die Strategie mit den jungen, gut ausgebildeten Spielern ist alternativlos. Denn: Wollte man unter allen Umständen mit den finanziell potenten „Big Playern“ der Liga mithalten, würde man bei einem weiteren Nicht-Aufstieg den Fortbestand des Vereins gefährden. Freilich ist dieser stark verjüngte Kader ein sportliches Wagnis – aber gleichzeitig auch eine Chance. Nämlich: Wenn der FWK die größten Talente entwickeln und dann auch einmal einige Jahre halten kann, könnte „am Dalle“ ein Team aufgebaut werden, das perspektivisch die 2. Bundesliga anstreben kann. Trainer Michael Schiele geht diesen Weg mit und hat deshalb bei etwaigen Krisen das Vertrauen der Verantwortlichen verdient. Es ist gut möglich, dass auch die Fans in Saison-Phasen Geduld aufbringen müssen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.07.2019