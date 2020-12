Turbulent, chaotisch, bewegt: es fehlen einem die Worte, wenn man das Jahr 2020 beschreiben will. Niederstetten hatte nicht nur – wie alle anderen auch – mit der Pandemie zu kämpfen, sondern auch politisch ein Jahr zu bewältigen, das vieles bisher Dagewesene in den Schatten gestellt hat.

Wie wird es weitergehen mit Bürgermeisterin Heike Naber? Nicht nur der Gemeinderat mit Ortsvorstehern, sondern zuletzt sogar das Gros der Mitarbeiter in der Stadtverwaltung haben keinen Zweifel daran gelassen, dass sie ihr nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche Qualifikation für ihr Amt absprechen. Vom Landratsamt als Rechtsaufsichtsbehörde scheint keine Hilfe zu kommen. Auf „Führungsstile“, so schreibt es, könne man keinen Einfluss nehmen. Wie bitter muss sich das für die Verwaltungsangestellten anhören, die sich wohl nur durch enormen Leidensdruck zu dem Offenen Brief gezwungen sahen?

Absolut fassungslos macht schließlich der von Ulrich Roth geschilderte Nazi-Vergleich eines Pro Niederstetten-Vertreters. Das ist nicht nur eine abscheuliche Beleidigung, es lässt auch ernsthaft am Demokratieverständnis des Urhebers zweifeln.

