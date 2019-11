Zwei Bands spielen am 30. November

Pülfringen.Mit Kieran Hilbert & Friends sowie den Molukken Country Boys gastieren am Samstag, 30. November, ab 20.20 Uhr gleich zwei die Band´s in Raldys Wirtshaus in Pülfringen. Es wird rockig, bluesig und panisch.

Der Gitarrist Kieran Hilbert aus Hamburg gründete 1984 Deutschlands jüngste Rockband „Future“, wurde später Mitglied im Panikorchester von Udo Lindenberg und Produzent. 2018 reiste er mit Musikern nach Memphis und begab sich mit Kieran Hilbert & Friends auf den „Blues Trail“. Dabei nahm er seine neue CD auf. Sicher wird „Kiri“ die eine oder andere Anekdote aus Panischen Zeiten mit Udo Lindenberg erzählen. Unterstützt werden Kieran Hilbert & Friends von den Molukken Country Boys.

