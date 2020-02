Zu acht Einsätzen ausgerückt

Gissigheim.Die Freiwillige Feuerwehr Gissigheim traf sich zur Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Engel“. Dabei standen auch Ehrungen und Beförderungen auf der Tagesordnung.

Nach dem Totengedenken blickte Abteilungskommandant Benjamin Rapp auf das verhältnismäßig ruhige Feuerwehrjahr zurück. Im Vergleich zu 2018 gab es weniger und eher kleinere Einsätze. Um auch künftig auf alle Fälle vorbereitet zu sein, wurde neben den monatlichen Übungen der Technische Dienst für alle Kameraden eingeführt. Dieser dient vor allem der Wartung und Pflege der Gerätschaften und der Fahrzeuge. Außerdem trägt er dazu bei, dass die Aktiven noch besser mit der vorhandenen technischen Ausstattung vertraut werden.

In seinem Ausblick verwies Rapp neben dem im Herbst geplanten Ausflug der Abteilung auf das 20-jährige Bestehen der Jugendfeuerwehr, das im Juli rund um das Gerätehaus gefeiert werden soll. In diesem Zusammenhang würdigte der Vorsitzende das Engagement der beiden Betreuern der Jugendfeuerwehr, Tilo Hofmann und Werner Rapp.

Die Schriftführer Achim Bundschuh und Benedikt Rapp berichteten über die verschiedenen Tätigkeiten im vergangenen Jahr. Neben den allgemeinen Übungen sowie den Übungen nur für Atemschutzgeräteträger und Maschinisten gab es an zwei Abenden im Dezember einen Erste-Hilfe-Kurs im Gerätehaus.

Insgesamt wurde die Gissigheimer Abteilung zu acht Einsätzen alarmiert, wobei sich drei als Fehlalarme herausstellten. Daneben waren die Aktiven bei einem Verkehrsunfall, Brandeinsatz und bei mehreren kleinen technischen Hilfeleistungen gefordert. Zudem übernahm die Feuerwehr wieder das Maibaumstellen und die Absicherung bei Umzügen und Prozessionen.

Die Kassenwarte Manuel Fahrmeier und Karl Schreck berichteten über die Einnahmen und Ausgaben. Jugendwart Tilo Hofmann blickte auf zwölf Übungen und einen Ausflug zur Berufsfeuerwehr nach Würzburg zurück. Außerdem organisierte der Nachwuchs eine größere Veranstaltung mit dem Kindergarten Königheim und unterstützte die Feuerwehr beim Kinderferienprogramm. Mit 14 Jugendlichen sei die Größe der Jugendfeuerwehr im Vergleich zum Gründungsjahr 2000 mit 48 Teilnehmern weiter ausbaufähig.

Bürgermeister Ludger Krug bestätigte eine einwandfreie Kassenführung und empfahl die Entlastung des Vorstands, der die Versammlung einstimmig folgte. Der Rathaus-Chef lobte das besondere Ehrenamt der Freiwilligen Feuerwehr und betonte, dass dies keine Selbstverständlichkeit sei.

Krug gab auch einen Einblick in laufende Gemeindeangelegenheiten, die die Feuerwehr betreffen. So erwähnte er etwa die Fertigstellung der neuen Fahrzeughalle in Pülfringen und verwies auf geplante Anschaffungen und Maßnahmen für die Feuerwehr in der Gemeinde.

Hauptkommandant Torsten Glock würdigte die verschiedenen Arbeitsgruppen, für ihre gute Arbeit. In naher Zukunft wolle man nach der Anschaffung neuer Einsatzkleidung für die aktive Wehr auch in neue Ausrüstung für die Jugendfeuerwehr investieren. Erfreulich sei auch, dass durch den Feuerwehr-Grundlehrgang neue Mitglieder ausgebildet und durch den Maschinisten-Lehrgang Aktive weitergebildet werden.

Bürgermeister Ludger Krug, Hauptkommandant Torsten Glock und Abteilungskommandant Benjamin Rapp nahmen die Beförderungen und Ehrungen vor. Philipp Haberkorn, Jakob Zimmermann, Marcel Steffan und Tobias Schreck wurden zum Feuerwehrmann ernannt. Stefan Rapp, Ottmar Schreck, Karl Schreck, Rainer Schreck und Hubert Schreck wurden befördert und Martin Stang für 25 Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet. Abschließend würdigte der Abteilungskommandant die Übungsfleißigsten Werner Rapp, Manuel Fahrmeier und Sebastian Rapp. ffwg

