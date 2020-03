Wort-Gottes-Feier im Home-Office

Königheim.Neben den reichhaltigen Angeboten in Funk und Fernsehen möchte die katholische Seelsorgeeinheit Königheim allen Christen für die kommenden Sonntage eine Wort-Gottes-Feier an die Hand geben.

Dieses Angebot wird es ab Palmsonntag sowohl online, über die Homepage der Pfarrgemeinde (www.kath-koenigheim.de), als auch in Papierform geben. Exemplare werden auch in den Kirchen ausgelegt. Wer es in gedruckter Form in den Briefkasten bekommen möchte, kann sich im Pfarrbüro bei Martin Merkel oder Alois Ganz melden.

Wort-Gottes-Feier – diese Form des Gottesdienstes soll mit Leben erfüllt werden. Die Verantwortlichen bitten all, sich aktiv an der Gestaltung zu beteiligten. Neben festen liturgischen Bestandteilen gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel ein persönliches Gebetsanliegen, eine Segensbitte, ein Gebet (auch von oder für Kinder) oder auch eine kleine Aufheiterung mit aufzunehmen. Schön wäre es, wenn die ein oder andere Gemeinschaft oder auch eine Einzelperson die Fürbitten gestalten würde.

Wer sich einbringen möchte, kann dies bis jeweils dienstags für das folgende Wochenende beim Pfarramt oder bei Martin Merkel tun. Natürlich kann diese Form des Gottesdienstes dann auch von jedem selbst zuhause individuell gestaltet und bereichert werden. Man kann eine kleine Hauskapelle einrichten oder einen Ort wählen, an dem man sich geborgen fühlt. Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die „Gottesdienstzeiten“ sind flexibel. Schön wäre es jedoch, wenn viele sonntags oder samstags zu den üblichen Gottesdienstzeiten gemeinsam beten und mitfeiern würden. Die Freude darüber darf ruhig auch andere „anstecken“. Jeder ist willkommen.

