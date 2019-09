Weigand-Grabkapelle wird saniert

Gissigheim.Im Gissigheimer Friedhof ist soeben die vom Heimatverein „Brehmbachtal“ seit geraumer Zeit angestrebte Sanierung der Weigang-Grabkapelle in Angriff genommen worden.

Besonders das Dach über der letzten Ruhestätte des vor 70 Jahren gestorbenen Ehrenbürgers Wilhelm Weigand, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts einer der bekanntesten deutschen Schriftsteller war, ist in die Jahre gekommen und war teils marode und dringend sanierungsbedürftig geworden.

Fachliche Anleitung

Unter fachlicher Anleitung des Gissigheimer Zimmermeisters Felix Rapp haben die ehrenamtlichen Helfer Bernd Berberich, Josef Baumann, Felix Dörr, Willi Künzig, Erwin Schlegelmilch und Gerhard Withopf am Mittwoch nun in einem ganztägigen Arbeitseinsatz zunächst das mit Schieferplatten versehene Dach abgedeckt und die darunter liegende Dachpappe entfernt. Bürgermeister Ludger Krug und Ratsmitglied Hans-Peter Scheifele informierten sich im Laufe des Tages über den Stand der Arbeiten. Im nächsten Schritt wird nun die Dachkonstruktion auf Schäden überprüft, ehe nach der Ausbesserung schadhafter Stellen in der Lattung und an den Balken das Dach von der örtlichen Firma Steinbach mit robustem Trapezblech neu gedeckt wird.

Aufgrund der hohen Materialkosten und der wegen der Dachform äußerst aufwendigen Verlegearbeiten wurde darauf verzichtet, erneut Schiefer zu verwenden, zumal das Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht und man daher frei über das Material entscheiden konnte.

Nach der Dachrenovierung wird - wiederum von ehrenamtlichen Helfern – der Verputz ausgebessert, ehe die Weigand-Kapelle einen neuen Anstrich erhält.

Der Schriftsteller und Professor der Bildenden Künste, Wilhelm Weigand, der lange Jahre in München lebte und dort im 88. Lebensjahr gestorben ist, war zeitlebens eng mit seinem Heimatort Gissigheim verbunden. Hier ließ er auf dem Bergfriedhof eine Grabkapelle erbauen, in der 1938 seine kinderlos gestorbene zweite Frau Emmy beigesetzt wurde und auch er später seine letzte Ruhestätte fand.

Viel gelesen

Der am 13. März 1862 geborene Bauernsohn Wilhelm Weigand–- er hieß eigentlich Schnarrenberger und nahm 1888 den Mädchennamen der Großmutter an – sollte Lehrer werden, aber doch bald hat ihm, wie er sich später dankbar erinnerte, „das Schicksal erlaubt, diesen (nicht aus freien Stücken gewählten) Beruf aufzugeben“.

Stattdessen wurde er Schriftsteller – einer der bekanntesten und meistgelesenen seiner Zeit.

Weigands Schaffen ist eindrucksvoll: Zwölf Romane, 40 Novellen und Erzählungen, 17 Dramen sowie Gedichtbände, ein Schauspiel, ein Festspiel, Essays sowie auch etliche Literatur-Übersetzungen aus dem Französischen entstammen der Feder Weigands, der in der Blütezeit seines Schaffens als einer der besten Erzähler Deutschlands galt. 1932 wurde er zum Ehrenbürger der Gemeinde Gissigheim ernannt.

Der Heimatverein „Brehmbachtal“ will dazu beitragen, dass das Werk Weigands, dessen Ruhm im zunehmenden Alter verblasste, nicht völlig in Vergessenheit gerät – wohlwissend, dass der Schriftsteller von manchen Betrachtern im Dunstkreis von Nazis gesehen wird oder sich von diesen zumindest hat vereinnahmen lassen. Tatsächlich ist zum Beispiel gerade auch im Roman „Die ewige Scholle“ (1927), der Fortsetzung seines bekanntesten Werkes „Die Frankenthaler“ (1901 veröffentlicht und noch 1950 im Deutschen Bücher-Bund nochmals erschienen), der „Blut und Boden“-Gedanke erkennbar, der später Bestandteil der nationalsozialistischen Ideologie war.

Allerdings ist das Schaffen Weigands, der gerne die „heimische Scholle“ mystifiziert hat, vor allem geprägt vom Nachdenken über soziale und gesellschaftliche Fragen, von lebendigen Einblicken in die bäuerliche Welt wie in Adelskreise, von der Liebe zur Natur, von Heimatliebe und zugleich einer für die damalige Zeit nicht selbstverständlichen Weltoffenheit. Weigand wurde denn auch als „früher Europäer“ gewürdigt.

So sah der damalige Würzburger Bürgermeister am Grab des Schriftstellers dessen Veröffentlichungen über die romanische Kultur als Beitrag zur Völkerverständigung in Europa. Es spricht übrigens auch für sich, dass es Weigand im „Dritten Reich“ vom Kreisleiter der NSDAP im Tauberkreis verboten wurde, sein der Heimatgemeinde gewidmetes Festspiel „Der Engel“ in Gissigheim aufführen zu lassen.

Das Ansinnen des Heimatvereins, die in die Jahre gekommene und am Dach zunehmend schadhafte Grabkapelle des Ehrenbürgers und berühmten Heimatsohns zu sanieren, um auch damit die Erinnerung an sein Werk wachzuhalten, hat im Gemeinderat durchaus kontroverse Diskussionen ausgelöst. Aufgrund der Sanierungskosten wurde in den Reihen des Gremium auch an Abriss gedacht, zumal die Gemeinde nicht zum Unterhalt verpflichtet ist.

Die Bürgervertreter, die angesichts der Gemeindefinanzen zum Sparen gezwungen sind, stimmten aber schließlich der Sanierung zu, weil sich die dafür im 2919er Haushalt veranschlagten Ausgaben in Höhe von 14 000 Euro durch ehrenamtliche und unentgeltliche Arbeitsleitungen und durch die Zusage des Heimatvereins, je nach tatsächlichen Kosten bis zu 5000 Euro beizusteuern, erheblich reduzieren.

Die Grabkapelle Weigands, die das Bild des Gissigheimer Friedhofs mitprägt, dürfte damit – wenn alles nach Plan läuft – zu seinem 70. Todestags am 20. Dezember wieder in neuem Glanz erstrahlen. bg

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 20.09.2019